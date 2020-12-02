HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bulaşık makinesi deterjanı yiyen çocuk hastanelik oldu

Bulaşık makinesi deterjanı yiyen çocuk hastanelik oldu

02.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da bulaşık makinesi deterjanı yiyen 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.Olay, Eşrefpaşa Mahallesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da bulaşık makinesi deterjanı yiyen 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Olay, Eşrefpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kusma şikayeti ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yakınları tarafından getirilen S.N.İ. isimli 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Zehirlendiği belirlenen küçük çocuğun midesi yıkandı. Yapılan inceleme sonrası küçük çocuğun yediği bulaşık makinesi yıkama deterjanından dolayı zehirlendiği öğrenildi. Küçük çocuğun deterjanı neden ve nasıl yediği ise belirsizliğini koruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Kritik illerden olan Samsun'da koronavirüse karşı tedbir çağrısıKritik illerden olan Samsun'da koronavirüse karşı tedbir çağrısı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Beğeni yağdı...

Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Beğeni yağdı...

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

1,5 yılda 6’ıncı muhtar göreve başladı: Hayatım boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadım

1,5 yılda 6’ıncı muhtar göreve başladı: Hayatım boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadım

Kritik illerden olan Samsun'da koronavirüse karşı tedbir çağrısı

Kritik illerden olan Samsun'da koronavirüse karşı tedbir çağrısı

Bakan Akar'dan tank palet fabrikası ile ilgili açıklama

Tank palet fabrikası ile ilgili flaş açıklama

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı? Gündem yaratan iddia

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

İstiklal Caddesi'nde kişi sayısı sınırı getirildi! Yarın başlıyor

İstiklal Caddesi'nde kişi sayısı sınırı getirildi!

AYM'den Ahmet Altan kararı

AYM'den Ahmet Altan kararı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.