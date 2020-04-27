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Bulaşık makinesi meğer böyle temizleniyormuş! Tüm kokular gidecek...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bulaşık makinenizi en son ne zaman temizlediniz? Temizlik derken özel temizleyici solüsyonlarla makineyi boş çalıştırmaktan bahsetmiyoruz. Makinenin içindeki filtreler, sepetler, biriken kirler belirli aralıklarla derinlemesine temizlenmediğinde makineniz kötü kokar, tabak ve bardaklarınız iyi temizlenmez. Ama merak etmeyin, bulaşık makinenizi temizlemenin kolay, etkili ve hızlı yolları var.

Bulaşık makinesi meğer böyle temizleniyormuş! Tüm kokular gidecek...

Bulaşık makinelerinin içindeki küçük yiyecek parçaları, yağ, sabun artıkları makinenin köşelerinde biriktiğinde makineniz kötü görünür, verimliliği azalır, cam eşyalarınızda, yemek takımlarınızda lekeler bırakabilir. Ayrıca, yiyecek ve kirin birikmesi, bulaşık makinesinin filtresine ve pompasına ciddi zarar verebilir ki bunu hiç istemezsiniz. O zaman temizlik malzemelerinizi toplayın ve önerilerimize göz atın, çünkü bulaşık makinenize yeni bir hayat verme zamanı çoktan gelmiş olabilir.

1. MAKİNENİZİ GÜNLÜK OLARAK TEMİZLEYİN

Makinede günlük bazı küçük temizliklerin yapılması çok önemli. Örneğin her bulaşık yıkama işleminden sonra kalan yiyecek parçalarını temizleme alışkanlığına sahip olun. Makinenizin alt rafını çıkarın, tahliye borusunu tıkayabilecek sert artıklar olmadığından emin olun.

2. DETERJANLARI NASIL KULLANACAĞINIZI BİLİN

Makinenizin deterjan bölmelerini ve dolayısıyla bulaşık makinesi jeli ve tabletlerini, parlatıcıları nasıl kullanacağınızı iyi bilmeniz makinenizin ömrünü de uzatabilir.

3. KÖTÜ KOKULARA KARŞI NE YAPMALISINIZ?

Bulaşık makinenizde bir küf kokusu alıyorsanız bunun çaresi sadece makinenin durulama programını çalıştırmak, bittikten sonra da hava akışını sağlamak için kapağını aralık bırakmak. Ama kötü koku ve küf için en garantili yol, bulaşıkları makinenize koymadan önce tabaklarınızdaki artık yemek parçalarını silmek ve makineye öyle yerleştirmek.

4. TEMİZLİK İÇİN DOĞAL MALZEMELER KULLANMAYA NE DERSİNİZ?

Bulaşık makinenizi çok iyi şekilde temizleyecek ve evde kolayca yapabileceğiniz tarifler var. Örneğin önce filtreyi küçük bir parça sıvı bulaşık deterjanı ile karıştırdığınız ılık suda 10 dakika kadar bekletin. Ardından 1 su bardağı sirkeyi (beyaz sirke veya elma sirkesi olabilir) makinenin üst rafına koyun ve en sıcak programda çalıştırın. Bu sayede yağdan arınacak, aynı zamanda dezenfekte olacak. Unutmayın, makine sirke dolu bardak dışında boş olmalıdır.

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5. BULAŞIK MAKİNENİZİN İÇİNİ-DIŞINI TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

Makinenizin içini ve dışını haftada bir nemli bir sünger veya bezle, kalıntılar ve lekelerden temizlemek için silin. Özellikle kapı kenarlarını, tutma yerini ve program düğmelerini silmeyi unutmayın. Makine filtresini de haftada bir çıkarıp sıcak su altında durulayabilirsiniz. Filtre, gıda parçacıklarının toplandığı yerdir, artıklarla dolu bir filtre taşmalara neden olabilir bu yüzden haftada bir temizlemekte fayda var.

6. GÜMÜŞ RENGİ BULAŞIK MAKİNESİNİ TEMİZLEMENİN PÜF NOKTASI

Parmak izlerini çok gösteren bu modelleri mikrofiber bezle silebilirsiniz. Kullanma kılavuzuna bakıp eğer makineniz paslanmaz çelikse ona uygun paslanmaz çelik temizleyici ürünlerden de faydalanabilirsiniz ama ne yaparsanız yapın, bulaşık makinenizin dışını çizebilecek aşındırıcı süngerlerden uzak durun.

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