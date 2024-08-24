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"Bulaşmayacağı konusunda garanti yok" Batı Nil virüsü nereden geliyor? Uzmanı uyardı: Beyin felci ve ölüm riski taşıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.08.2024 08:40
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Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre "Culex" türü sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiş ve hastaların takip ve tedavilerine devam edildiği duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından uzmanlardan uyarılar geliyor. Virüs enfekte olmuş kuşlardan sivrisineklere, oradan da insanlara geçiyor. Konuya dair konuşan Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem, “Türkiye’nin batı illeri risk altında. Virüsü alan çoğu hasta grip gibi atlatıyor. Aşısı yok, sineklerden korunun” dedi.

"Bulaşmayacağı konusunda garanti yok" Batı Nil virüsü nereden geliyor? Uzmanı uyardı: Beyin felci ve ölüm riski taşıyor!

Son günlerde İstanbul’da Culex cinsi sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakalarında artış gözlemleniyor. Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 6 kişide Batı Nil virüsü tespit edildiğini açıkladı. Batı Nil virüsü ile ilgili bilgileri hayvan kaynaklı virüs hastalıkları konusunda uzman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem Türkiye Gazetesi'ne anlattı. Virüsün bir aşısı ya da özel bir tedavisi olmadığını belirten Prof. Dr. Öktem tek korunma yolunu açıkladı.

SORUMLU CULEX CİNSİ SİVRİSİNEKLER

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Batı Nil virüsünün enfekte olmuş kuşların kanını emen ve Türkiye’de de bulunan Culex cinsi sivrisineklerin insanları ısırması sonucu bulaştığını belirten Prof. Dr. Öktem, “Virüs ağırlıklı olarak bir tür sivrisinekle bulaşıyor ancak diğerleriyle de bulaşmayacağı konusunda bir garanti yok.” dedi.

CİDDİ NÖROLOJİK HASTALIK GELİŞTİRİYOR

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Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1’inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebildiğini aktaran Prof. Dr. Öktem “Virüs alan kişilerin bir bölümünde ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi bir nörolojik hastalık gelişir. Nörolojik hastalık belirtileri; baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felçtir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve halsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir. Şunu da ekleyelim her sivrisinekten bulaşmıyor. Sadece enfekte kuşlarla temas etmiş sivrisinekler virüsü bulaştırıyor.” dedi.

TÜRKİYE’NİN BATI ŞEHİRLERİ RİSK ALTINDA

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Adını hastalığın ilk görüldüğü Uganda’nın Batı Nil bölgesinden alan Batı Nil virüsü hastalığı kuşların göç etmesi nedeniyle dünyanın farklı bölgelerine taşınıyor. Kuşların göç yolları üzerindeki Türkiye’nin batı şehirlerinin risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Öktem, enfeksiyonun haziran ve eylül ayları arasında daha fazla görüldüğüne işaret etti. Prof. Dr. Öktem, sivrisineklerin üreme noktaları olan sulak alanların, su birikintilerinin ve baraj göl gibi alanların tehlike arz ettiğine işaret etti.

AĞIR VAKALARDA BEYİN FELCİ VE ÖLÜME YOL AÇIYOR

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Virüsü alan kişilerin büyük bölümünde grip ve soğuk algınlığı gibi belirtiler ortaya çıkmasına rağmen bir bölümünde hastaneye başvurmasını gerektirecek kadar ağır tablolar görülebileceğini belirten Prof. Dr. Öktem “Vakaların bir bölümünde ise santral sinir sistemi etkilenmekte, beyin iltihabı, omurilik ve beyin zarı iltihabı gelişmektedir. Acil müdahale ve tedavi gerektiren bu hastalıklar ölümcül olabilir. Özellikle kanser hastaları ve diğer bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, kronik hastalıkları olanlar, yaşlılar ve özellikle de çocuklar Batı Nil virüsü enfeksiyonu açısından risk altındaki gruptur.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
batı nil virüsü
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