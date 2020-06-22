Bulaştırma katsayısında iki kattan fazla artış

Bulaştırma katsayısı 0.89'dan 2,03'e yükseldi.Almanya'da koronavirüs bulaştırma katsayısı, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen patlamanın da etkisiyle haftasonunda iki katın üstünde artış gösterdi. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), katsayının 4 günlük hesaplamalarda 2,88'e, yedi günlük hesaplamalarda 2,03'a yükseldiğini açıkladı. Yedi günlük katsayı geçen Çarşamba günü 0,89 olarak kaydedilmişti.

Bulaştırma katsayısı, koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını ifade ediyor. 2,88'lik katsayı, 100 kişinin virüsü 288 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Pandeminin kontrol altında tutulabilmesi için katsayının 1'in altında tutulması önem taşıyor.

4 ve 7 günlük veriler ne anlama geliyor?

Almanya'da bulaştırma katsayısı 4 günlük ve 7 günlük verilere göre kayda alınıyor. 4 günlük hesaplama değeri, bir kişiye koronavirüs bulaşmasıyla o kişinin virüs bulaştırdığı kişinin testinin pozitif çıkması arasında geçen süreyi ifade ediyor. Bu hesaplamada günlük yeni vaka sayısı dört gün önceki vaka sayısıyla karşılaştırılıyor. RKI, 4 günlük hesaplamalara ek olarak 14 Mayıs'tan itibaren 7 günlük katsayı hesaplamalarına da başladı. Bu hesaplama, 4 günlük verilere göre bölgesel günlük dalgalanmalardan daha az etkilendiği için daha istikrarlı ve genel bir veri olarak görülüyor.