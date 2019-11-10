Bulbul Kasırgası, Bangladeş’i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Bangladeş, (DHA)- Bulbul Kasırgası, Bangladeş’i bugün vurdu. Etkisi azalarak devam eden kasırgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 4 binden fazla evin ise hasar gördüğü açıklandı.

Bangladeş’in güneyinde başlayan Bulbul Kasırgası’nda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bangladeş Afet ve Acil Durum Bakanı Enamur Rahman, 4 bin evin hasar gördüğünü, 3 bin evde ise kısmi çökmelerin meydana geldiğini açıkladı. Öte yandan Rahman, "Bulbul Kasırgası hala etkisini sürdürüyor. Bugün öğleden sonra havanın yavaş yavaş normale döneceğini düşünüyoruz. Pazartesi ise güneşli bir gün olacak" ifadelerini kullandı.



