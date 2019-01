"Bülbül sesi" ile Kur'an bülbüllerine rehber oluyor

"Erzurum hafızlar şehridir" ifadesini kullanan Turhan, başarısında genelikle camide tüm vakitlerde aşri şerif, günde en az bir saat Kur'an okumasının ve Ali Tel, Bünyamin Topçuoğlu, Erhan Mete gibi hocaların önerisi ve katkısı olduğunu kaydetti.

Turhan, hafızlığın Allah'ın kelamı, uyarısı ve yol göstericisi olduğunu anlatarak, "Her ailede bir tane hafızın olmasını öneriyorum." dedi.

Başarılı olmasındaki püf noktalardan bahseden Turhan, şöyle devam etti:

"Hafızlarıma da 'Hiçbir şeyde kıskançlık olmaz ama Kur'an-ı Kerim'de kıskanç olun. Yani Kur'an-ı Kerim'de karşıdaki güzel okuyorsa ben ondan daha güzel okuyacağım arzusu içinde olun' derim. Bende de bu vardı. Güzel okuyan hocalarımı gördüğümde neden böyle okumayayım düşüncesiyle kendimi her gün biraz daha geliştirmeye çalıştım. Bu en öncelikli neden. Bunun dışında yapılacak şeyin metodu, plan ve program olması lazım. Böyle olunca insan gerçekten arzuladığı şeye ulaşıyor. Başarıda hırs, arzu ve güzel ses olmalı. Hafızların Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan hocalarımızı çok dinlemesi ve kulağın aşina olması lazım. Taklitten özellikle kaçınmalarını istiyorum fakat arının her çiçekten örnek aldığı gibi hafızlarımıza her hocayı dinleyin ve hepsinden ayrı güzellik alın diyorum. İyi dinleyici olmalarının yanında bol bol okumaları da lazım."