Buldan: ‘31 Mart’taki Tavrımızı 23 Haziran’da da Sürdüreceğiz’

Bayramlaşma ziyaretleri için Güneydoğu’da bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari’de partililerle buluştu. Önce belediyeyi ziyaret eden Buldan ardından parti binasına geçti.

Burada bir açıklama yapan Buldan, Kürtler’in AKP’ye ders verdiğini söyledi. Buldan, “Biz kayyumları göndereceğiz, Türkiye’nin batısında da AKP’ye kaybettireceğiz dedik. Bunu da başardık. Bu stratejimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin’de, bir çok yerde, ismini sayamayacağım ilçelerde AKP’ye kaybettirdiğimiz strateji. Bu strateji bugün Türkiye’ye yönetenlere ders olmuştur. Biz AKP’ye sandıkta ders verdik. Sen Kürtler’i yok sayarsan, Kürtleri’ inkar edersen, vekillerini ve belediye başkanlarını rehin olarak cezaevlerine koyarsan, belediyelere kayyum atarsan Kürtler ve demokrasi güçleri sana ders verir. Bu dersi 31 Mart tüm Türkiye’ye gösterdik bunun gururunu yaşıyoruz” dedi.

HDP 31 Mart seçimlerinde İstanbul’da aday göstermeyerek, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklemişti. Cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın, “Gerekirse bağrınıza taş basın, mutlaka sandığa gidip 'Faşizme hayır' anlamına gelecek oyunuzu kullanın” açıklaması, HDP seçmeninin üzerinde önemli bir etki yaratmıştı. İstanbul’da yaşayan Kürtler’in 23 Haziran seçimlerinde yine İmamoğlu’na oy verip vermeyeceği merak ediliyor. Hükümetin Öcalan ile görüşmeye izin vererek, Kürtler’in tercihini değiştirmeye çalıştığı iddia edilse de Buldan, tavırlarının değişmeyeceğini söyledi.