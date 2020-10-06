Buldan: 6-8 Ekim'i katliama dönüştüren devlet içi güçlerdir

Buldan, protestoların şiddete dönüşmesinden devlet içi güçleri sorumlu tuttu.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "6-8 Ekim olayları"nın demokratik protestodan katliama dönüşmesinin "devlet içi güçlerin" işi olduğunu söyledi.

2014 yılında dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın olayların durması için müzakere yürüten HDP heyetine "Güvenlik güçleri içinde kontrol edilemeyen güçler var" dediğini belirten Buldan, "Dayanışma amaçlı demokratik protestoların seyrini değiştirip katliama dönüştüren bizzat devlet içi güçlerdir" diye konuştu.

Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ekim'de Gaziantep'te yaptığı konuşmaya dikkat çekerek "Erdoğan Antep’te büyük bir sevinçle, 'Kobanî düştü düşecek' diyerek yangına körükle gitti ve provokasyonların büyümesine neden oldu. Ardından paramiliter güçler ve ırkçı gruplar organizeli bir şekilde sokaklara salındı, demokratik tepkileri kanla bastırmaya çalıştılar" iddiasında bulundu.

O dönem Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki Kobani'de Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG güçleri ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, HDP'nin de çağrısıyla Türkiye'den Kobani'ye yardım için bir koridor açılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.