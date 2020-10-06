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  4. Buldan: 6-8 Ekim'i katliama dönüştüren devlet içi güçlerdir

Buldan: 6-8 Ekim'i katliama dönüştüren devlet içi güçlerdir

06.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'lilere yönelik tutuklamalarla yeniden gündeme gelen 2014 yılındaki Kobani olaylarıyla ilgili konuştu.

Buldan, protestoların şiddete dönüşmesinden devlet içi güçleri sorumlu tuttu.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "6-8 Ekim olayları"nın demokratik protestodan katliama dönüşmesinin "devlet içi güçlerin" işi olduğunu söyledi.

2014 yılında dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın olayların durması için müzakere yürüten HDP heyetine "Güvenlik güçleri içinde kontrol edilemeyen güçler var" dediğini belirten Buldan, "Dayanışma amaçlı demokratik protestoların seyrini değiştirip katliama dönüştüren bizzat devlet içi güçlerdir" diye konuştu.

Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ekim'de Gaziantep'te yaptığı konuşmaya dikkat çekerek "Erdoğan Antep’te büyük bir sevinçle, 'Kobanî düştü düşecek' diyerek yangına körükle gitti ve provokasyonların büyümesine neden oldu. Ardından paramiliter güçler ve ırkçı gruplar organizeli bir şekilde sokaklara salındı, demokratik tepkileri kanla bastırmaya çalıştılar" iddiasında bulundu.

O dönem Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki Kobani'de Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG güçleri ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, HDP'nin de çağrısıyla Türkiye'den Kobani'ye yardım için bir koridor açılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Hakkındaki çeşitli suçlamalardan tutuklu yargılanan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da "6-8" Ekim olaylarıyla ilgili 12 Nisan 2018'de mahkemeye yaptığı savunmasında 7 Ekim itibarıyla protestoların yatıştığını belirterek Muş Varto'da bir sivilin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi ve Erdoğan'ın Antep'teki konuşmasının olayların seyrini değiştirdiğini , sonrasında şiddetin provokasyonlarla körüklendiğini ifade etmişti. Demirtaş da dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın ismini vererek Ankara milletvekili Sırı Süreyya Önder aracılığı ile görüştükleri Efkan Ala’nın, “Bizim kontrol edemediğimiz güvenlik güçleri var” dediğini belirtmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Eylül'de, 2014'teki Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuş, 17 HDP'li hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Savcılığın "Kobani olayları"ndan altı yıl sonra harekete geçmesi tartışmalara neden olmuştu.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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