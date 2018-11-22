Buldan: ‘AİHM Kararı Kriz Yaratılmadan Uygulansın’

Buldan’ın dikkat çektiği diğer konu ise AİHM’nin Demirtaş hakkında verdiği karar oldu. Kararın uygulanmamasının hukuksuzluk olduğunu belirten Buldan, "AİHM’nin verdiği Demirtaş kararının hükümet tarafından yok sayılması, görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Demirtaş’ın şu an bile cezaevinde tutulması yeni bir hukuksuzluktur. Hiç kimsenin yargıya müdahale etme hakkı yoktur. Hani yargı bağımsız ve tarafsızdı. Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu ifade edenler bugün bizim arkadaşlarımızla ilgili kararları tanımayan, görmeyen, duymayan bir noktadalar. Kendileri AİHM’e başvururken, kendileriyle ilgili lehte kararlar çıktığında bunları hoş, bizim arkadaşlarımızla ilgili karar çıktığında boş görmektedirler” dedi.

Herkesin elini yargının üzerinden çekmesi gerektiğini savunan Buldan,”İşte bu çifte standardın ve bu hukuksuzluğun bir an önce son bulması gerekir. Adalet, hukuk bir gün AKP’ye de lazım olacak. Herkes elini yargının üzerinden çekmeli. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasetçilerin serbest bırakılması gerekiyor. Bu karar emsal teşkil ettiğinden tüm tutuklu seçilmişlerimizin de serbest bırakılması gerekir. Tüm bu hukuksuzlukların Türkiye’ye hiçbir faydası yok. Türkiye’nin demokrasisi açısından yeni gelişmeler olmalı, gereken adımlar bir an önce atılmalıdır” diye konuştu.

Buldan bir soru üzerine AİHM’in Demirtaş'la ilgili kararının uygulanmaması halinde yeni girişimlerinin olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Hukuki ve siyasi olarak girişimlerimiz devam edecek. Bir an önce yerel mahkemenin bu başvuruyu kabul etmesi en doğru yol. Fakat yerel mahkemeler aksi yönde bir kararda ısrar ederse ulusal ve uluslararası alanda hukuk yollarını zorlayacağız. Fakat hiç bunlara gerek kalmadan, bir kriz yaratılmadan yerel mahkemenin bu kararı dikkate alması gerektiğini söylüyoruz.”