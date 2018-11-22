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Buldan: ‘AİHM Kararı Kriz Yaratılmadan Uygulansın’

22.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın, kriz yaratılmadan uygulanmasını istedi. Buldan, kararın uygulanmaması halinde, ulusal ve uluslararası alanda yeni girişimlerde bulunacaklarını söyledi

Buldan: ‘AİHM Kararı Kriz Yaratılmadan Uygulansın’

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın durumuna dikkat çekmek amacıyla açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumu hakkında bilgi almak üzere Diyarbakır’a gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Toplum Kongresi'ni ziyaret etti.

Burada bir basın toplantısı düzenleyen Buldan, Öcalan’ın kimseyle görüştürülmeme uygulamasına bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi.

Buldan’ın dikkat çektiği diğer konu ise AİHM’nin Demirtaş hakkında verdiği karar oldu. Kararın uygulanmamasının hukuksuzluk olduğunu belirten Buldan, "AİHM’nin verdiği Demirtaş kararının hükümet tarafından yok sayılması, görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Demirtaş’ın şu an bile cezaevinde tutulması yeni bir hukuksuzluktur. Hiç kimsenin yargıya müdahale etme hakkı yoktur. Hani yargı bağımsız ve tarafsızdı. Yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu ifade edenler bugün bizim arkadaşlarımızla ilgili kararları tanımayan, görmeyen, duymayan bir noktadalar. Kendileri AİHM’e başvururken, kendileriyle ilgili lehte kararlar çıktığında bunları hoş, bizim arkadaşlarımızla ilgili karar çıktığında boş görmektedirler” dedi.

Herkesin elini yargının üzerinden çekmesi gerektiğini savunan Buldan,”İşte bu çifte standardın ve bu hukuksuzluğun bir an önce son bulması gerekir. Adalet, hukuk bir gün AKP’ye de lazım olacak. Herkes elini yargının üzerinden çekmeli. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasetçilerin serbest bırakılması gerekiyor. Bu karar emsal teşkil ettiğinden tüm tutuklu seçilmişlerimizin de serbest bırakılması gerekir. Tüm bu hukuksuzlukların Türkiye’ye hiçbir faydası yok. Türkiye’nin demokrasisi açısından yeni gelişmeler olmalı, gereken adımlar bir an önce atılmalıdır” diye konuştu.

Buldan bir soru üzerine AİHM’in Demirtaş'la ilgili kararının uygulanmaması halinde yeni girişimlerinin olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Hukuki ve siyasi olarak girişimlerimiz devam edecek. Bir an önce yerel mahkemenin bu başvuruyu kabul etmesi en doğru yol. Fakat yerel mahkemeler aksi yönde bir kararda ısrar ederse ulusal ve uluslararası alanda hukuk yollarını zorlayacağız. Fakat hiç bunlara gerek kalmadan, bir kriz yaratılmadan yerel mahkemenin bu kararı dikkate alması gerektiğini söylüyoruz.”

Kararın krize neden olmadan uygulanmasını isteyen Buldan, “Zaten ekonomik kriz almış başını gidiyor. Ama en fazla bu dönem, özellikle son 3 yıl içinde AKP’nin yanlış politikaları sonucunda ülke ne yazık ki bir uçuruma sürüklendi. Ekonomik, siyasi krizlerin müsebbibi bu iktidardır. Her kriz yeni bir krizi doğurur. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'la ilgili bu karar yerine getirilmezse ekonomik krizin yanı sıra insanlar tepki gösterecek, vicdani rahatsızlıklarını ifade edecektir. Umuyor ve diliyoruz ki bu tür krizlere gerek kalmadan bu karar doğrultusunda Demirtaş tahliye edilir” dedi.

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