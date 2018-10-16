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Buldan: AKP'liler 'bağımsız yargı' diyor ama Trump, Erdoğan'a teşekkür ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "AKP'liler 'bağımsız yargı kararı' diyor ama Trump, Erdoğan'a teşekkür ediyor.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "AKP'liler 'bağımsız yargı kararı' diyor ama Trump, Erdoğan'a teşekkür ediyor. Alın size bağımsız yargı" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Pervin Buldan, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede AK Parti iktidarını eleştirdi. Buldan, şunları kaydetti:
"Rahip bir rehine olarak tutuluyordu. Deniz Yücel de bir rehineydi ve kirli bir pazarlık sonucu serbest bırakıldı. Gizli tanıklık mekanizması ile herkesi rehin alabiliyorlar. Gizli tanıklığı yargı sistemine getiren kimdir? Cemaattir. Şimdi AKP, bu yönteme dört elle sarılmış durumdadır. Erdoğan, 'Bu fakir, görevde olduğu sürece o teröristi alamayacaklar' demişti. Sonuç ne oldu? Rahip şu anda ABD'de ve rehineliği bitti. Neyin karşılığında? Acaba bizim fakirin durumunda bir değişiklik mi oldu? AKP'liler 'bağımsız yargı kararı' diyor ama Trump, Erdoğan'a teşekkür ediyor. Alın size bağımsız yargı. Ortada bir yargı yok ki bağımsızlığı olsun. Gelin Adalet Bakanlığı'nın adını rehine bakanlığı yapın, kanunlarınızın adını da rehine kanunları olarak değiştirin. Daha uyumlu olur. Rahip gitti ve geride tüm dünyaya rezil olan bir iktidarın emir komutasındaki bir yargı sistemi kaldı. Rahip davası, insanlara yönelik terörist suçlamasının ve örgüt üyesi suçlamasının, rehin almak için uydurulmuş koca bir yalan olduğunun tüm gerçekleriyle bir kez daha ortaya koyulduğunu bize gösterdi."
'BİZİM KARŞI ÇIKTIĞIMIZ KORUCULUK MEVZUATIDIR'
Pervin Buldan ayrıca, TBMM İçişleri Komisyonu'nda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında HDP'li komisyon üyesi milletvekillerinin korucularla ilgili önergeye karşı çıktığını, fakat bu durumun HDP'lilerin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye karşı çıktığı şeklinde yansıtıldığını kaydetti. Buldan, "Bizim karşı çıktığımız koruculuk mevzuatıdır. Yoksa emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi gelmesi halinde destekleyeceğimizi buradan kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

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