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Buldan, AP Türkiye Raportörü Piri ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

Buldan, AP Türkiye Raportörü Piri ile görüştü

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Buldan, Piri ve beraberindeki heyetle HDP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda görüştü.

Piri'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Buldan, ziyaretin "özellikle son dönemlerde HDP'ye yönelik baskıların arttığı" bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Kati Piri ise kendisini ve heyetini kabul ettiği için Buldan'a teşekkür ederek, "Türkiye'ye ne zaman gelsek aynı zamanda muhalefet tarafındaki partilerle görüşmenin bizim için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

HDP'yi, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde seçim barajını aşarak parlamentoya girdiği için tebrik eden Piri, toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasetçilerin parlamentoya girmesinin demokrasi açısından önemine dikkati çekti.

Piri, "Elbette partinizin son zamanlarda karşılaştığı güçlüklerin farkındayız. Aynı zamanda selefinizin hapiste olduğunu düşünecek olursak bu güçlüklerin farkındayız. Bu nedenle sizi burada görmek ve sizinle görüşmek bizim için gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı.

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan HDP Grup Yönetim Toplantı Salonu

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