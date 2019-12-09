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Buldan Belediyesinin kaybettiği greyderler icralık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

Denizli Buldan Belediyesine, Antalya merkezli bir şirket tarafından biri hibe edilen bir diğeri de 1 ay kullanılmak üzere verilen greyderlerin ortadan kaybolması üzerine şirket tarafından belediye aleyhinde icra mahkemesinde dava açıldı.Buldan’da geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan ilginç olayda 2 greyder bir anda ortadan kayboldu.

Buldan Belediyesinin kaybettiği greyderler icralık oldu

Denizli Buldan Belediyesine, Antalya merkezli bir şirket tarafından biri hibe edilen bir diğeri de 1 ay kullanılmak üzere verilen greyderlerin ortadan kaybolması üzerine şirket tarafından belediye aleyhinde icra mahkemesinde dava açıldı.
Buldan’da geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan ilginç olayda 2 greyder bir anda ortadan kayboldu. İddialara göre, merkezi Antalya’da olan şirket tarafından geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimleri öncesi Buldan Belediyesine bir greyder hibe edildi, bir diğeri ise 1 aylığına bedelsiz olarak geçici süre ile verildi. Greyderler tırlar ile şirketin Antalya’daki araç parkından Buldan ilçesine getirildi. Ardından greyderler belediyenin şirketleri bünyesinde kullanılmaya başlandı.
Greyderi veren şirketin sahibi Ahmet Yüksel, 1 aylık dönem bitince belediyeden greyderi istediği ancak kendisine dönüş yapılmadığını görünce durumu yargıya taşıdı. Yargıya taşınan olayda soruşturma henüz açılmazken, Yüksel soruşturma başlatılmayınca bu defa icra mahkemesine başvurdu. İcra Mahkemesinde açılan davanın duruşması ise 21 Aralık da yapılacak.

“Greyderlerin nerede olduğuna dair bir bilgi yok”
Başlatılan icra takibi ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksel, greyderlerin halen kayıp olduğunu ve nerede olduğunu bilmediklerini ifade ederek, “Buldan Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili duyuru suç dilekçemizi verdik. Bu konuyla ilgili Buldan Cumhuriyet Başsavcılığına ifademizi de verdik. Ancak bizim bu greyderlerle ilgili bugüne kadar herhangi bir açıdan bir dava ve greyderin nerede olduğuyla ilgili her an gibi bir bilgi söz konusu değildir. Tarafımıza yapılan bir tebligat ya da yazılı bir belge söz konusu değil” diye konuştu

“Belediye başkanının açıklamasını esefle karşıladık”
Greyderlerin kendilerine iade edilmesi üzerine belediye hakkında icra mahkemesinde dava açıldığını ifade eden Yüksel açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Artık idari kısım adliyedeki işlerin yoğunlundan olsa gerek yani bugüne kadar açılmadı. Greyderin yaklaşık olarak bugünkü piyasa değerlerinde en düşük greyderin fiyatı 150 bin lira. Biz birini hibe etmiştik zaten belediyeye aitti onu tamamen yediler. Diğeri bize aitti, bize ait olanı da tarafımıza iade etmediler yani kayıp. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik ilgili yaptığımız görüşmede Buldan Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Mustafa Gülbay’ın sorumlu olduğunu kendisi ile ilgili bir sorumluluğun söz konusu olmadığını söyledi. Oysaki biz bunu eski belediye başkanının şahsına değil Buldan Belediyesine vermiştik. Belediyedeki görev değişlikleri diğer kişinin sorumlu olmayacağı manasına gelmez, devlette süreklilik esastır. Bu açıklamayı yapan başkanın bu açıklamasını esefle karşıladık. Yani başkanlığa yakışır ve makamına yakışır bir açıklama değildi. Bu konuyla ilgili Buldan Belediyesini icraya verdik. İcra işlemlerimiz devam ediyor. Aralık ayının 21’inde de bu konuyla ilgili tekrar icra mahkemesine açmış olduğumuz bir davamız var.”

Buldan Belediyesinin kaybettiği greyderler icralık oldu

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