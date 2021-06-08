Buldan: “Bu İntikam Davası”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün TBMM’de parti grup toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dün ikinci kez HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne iddianame göndermesini eleştirdi. “Aranan yargı nerede ortaya çıktı? HDP’yi kapatma davasında” diyen Buldan, HDP’ye yönelik kapatma davası girişimini, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in açıklamalarıyla başlayan mafya-siyaset ilişkilerini gizlemeye, gündemden düşürmeye yönelik bir hamle olarak değerlendirdi. “Yargı mekanizmasında Peker’in iddialarıyla ilgili soruşturmalar açılması gerekliyken HDP’nin hedef alındığını” kaydeden Buldan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın parti kapatma talebi bakımından HDP’yi suç odağı olmakla suçlamasına da sert tepki gösterdi. Organize suç örgütü hükümlüsü Peker’in günlerdir pek çok iddiayı ve karanlık olayları yeniden gündeme taşıdığını anımsatan Buldan, “Ortalığı pislik götürüyor, suçlar, kirli işler almış başını gidiyor. Ama tek bir soruşturma yoktur. Bunlar utanmaz, bunların yüzleri hiç kızarmaz! Yargı, bu suçların, iddiaların üzerine gideceğine hak arayanlarla, itirazını dile getirenlerle, adalet talep edenlerle mücadele etmektedir. Halk, günlerdir, ucu Saray'a, iktidarın bakanlarına, bürokratlarına dayanan suçlarla ilgili soruşturma açacak, üzerine gidecek tek bir savcı yok mu diye sormaktadır. Aranan yargı nerede ortaya çıktı? HDP’yi kapatma davasında” diye konuştu.

AYM raportör belirleyerek iddianame için ilk adımı attı Bu arada Anayasa Mahkemesi (AYM) ise, iddianameye incelemek üzere raportör görevlendirmesini bugün yaptı. Hukuki sürece göre, inceleme raporu tamamlandığında AYM, iddianameye ilişkin kabul veya red kararı verecek. Bunun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre, iddianame gönderilmesinden itibaren 15 günü geçmemek şartıyla yapılması gerektiği için en geç 21 Haziran itibariyle AYM’nin karar vermesi bekleniyor. AYM, ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “HDP’nin Hazine yardımına ilişkin banka hesabına bloke konulması" yönündeki tedbir talebi hakkında ise isterse iddianameyi kabul edip etmeme aşamasında veya daha sonra da karar verebilecek. AYM, talebi kabul ederse iddianameyi ön savunma için HDP’ye gönderecek ve belirlenecek süre içerisinde ön savunmayı talep edecek. HDP’nin ön savunmasını sunması sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü AYM’ye sunacak ve bu görüş de HDP’ye gönderilecek. Süreç, sözlü savunma alınması, yeniden raportör değerlendirmesi alınması gibi aşamalarla devam edecek. Sonuçta HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişilik AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa’nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü HDP’nin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10’unun oyuyla karar verilebilecek.

Buldan 7 Haziran tarihi işaret ederek “intikam davası” dedi HDP Eş Genel Başkanı Buldan ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dün Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasını zamanlaması açısından da yorumlayarak, “Mafyaya sıfır soruşturma, HDP’ye kapatma! Tam da 7 Haziran’ın yıl dönümünde! Dün 7 Haziran’dı. 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıl dönümünde HDP’ye bir kez daha kapatma davası açtılar. Aynı Kobani Kumpas Davası’nda olduğu gibi kirli siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız. 7 Haziran, halkların geleceğine karşı örülen duvardan çekilen bir tuğlaydı. Yaşanabilir yeni bir ülke ortamını hep birlikte yaratma çabasıydı. İktidarın sahipleri ve ortaklık kurduğu derin yapılar, tuğlaların tek tek çekilecek olmasından duydukları büyük korku ve panikle Türkiye’yi katliamların, kaosun, krizlerin, istikrarsızlığın içerisine sürükledi ve bugünkü çete mafya düzenine teslim etti. Altı yıldır, tam altı yıldır 7 Haziran’ın etkisini kırmak için darbe üstüne darbe yaptılar. Ama başaramadılar. 7 Haziran ruhunu söndüremediler. Onca baskı ve zulme rağmen halklarımızın değişim umudunu tüketemediler. Cesaretini kıramadılar. Halk iradesini teslim alamadılar. İşte dün açtıkları kapatma davası 6 yılın intikam davasıdır” dedi.

Buldan, bu sözleriyle, 7 Haziran Genel Seçimleri’yle birlikte AKP’nin tek başına iktidar olma özelliğini kaybetmesi ve o dönem TBMM’de muhalefet partilerince (MHP dahil) yüzde 60 civarında çoğunluk sağlanması durumunu vurguladı. Buldan’a göre, 7 Haziran’dan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP iktidarda kalabilmek üzere hamlelerde bulundu ve HDP’ye yönelik siyasi operasyonlara rağmen en son 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki tablo itibariyle seçmenlere geri adım attıramadı. Bu yöndeki görüşlerini Buldan, “Bu dava, HDP fikriyatıyla, HDP’nin yürüttüğü demokratik siyasetle baş edememe davasıdır. Bu dava, HDP’nin büyüttüğü barış siyaseti karşısında iktidarın savaş politikalarının kaybetmesi davasıdır. Bu dava, Susurluk tuğlalarının tek tek çekilecek olmasından duyulan korkunun davasıdır. Bu dava, Kobani’yi düşüremeyen IŞİD’in intikamını alma davasıdır. Bu dava, demokratik siyaseti bir türlü engelleyemeyen darbeci iktidarın intikam davasıdır. Bu dava, teşhir olan yolsuzluk, hırsızlık ve çete düzeninin intikam davasıdır. Bu dava, kadın özgürlük mücadelesini durduramayan erkek düzenin intikam davasıdır. Bu dava, Kürt sorununda sürdürülen ama sonuç alınamayan yüz yıllık inkar ve imha politikasının intikam davasıdır. Bu dava, Kürt düşmanlığı davasıdır. Bu dava, iktidarın kendi kirlenmiş siyasetini temize çıkarma ve mafya çete düzenine nefes aldırma davasıdır” diye açıkladı.

İddianamede HDP’nin “suç odağı haline gelmesi nedeniyle kapatılması gerektiği” yönündeki temel varsayıma da tepki gösteren Buldan, “HDP’ye odak suçlaması yönelten odaklara buradan sesleniyorum: Odak mı arıyorsunuz? Çete-mafya-siyaset ilişkinize bakın. Yönettiğiniz kara para trafiğine bakın. Kara para aklamaktan aranan kişiyi kimin koruduğuna, kimin yurt dışına çıkmasını sağladığına, bu kişinin otelinde kimlerin kaldığına bakın. Kamu kaynaklarına, marinalara kimlerin çöktüğüne bakın. El Nusra’ya, IŞİD’e gönderilen silahlara bakın. IŞİD’le petrol ticareti yapanlara bakın. Mafyadan çanta çanta para alanlara bakın. İhale ve kredi yolsuzluğu yapanlara bakın. Suç odakları yanı başınızdadır, içinizdedir, tam da merkezinizdedir” dedi. Kapatma davası dolayısıyla HDP’nin daha fazla güçleneceği görünüşü savunan Buldan, “Siyasal tarihimiz tecrübelerle doludur, demokratik seçeneklerimiz de her zaman vardır. Halklarımız seçeneksiz değildir. Bizler adalet ve hakikat mücadelesinde birleşen milyonlarız, kadınlarız, gençleriz, işçileriz, emekçileriz! Sevgili İdris Baluken’in dediği gibi ‘En yoğun sisin dağılması bile, hafif bir rüzgarın kararlı bir ıslığına bakar’. İşte HDP, Türkiye’nin her yerinden esmekte olan büyük değişim rüzgarının ıslığıdır” değerlendirmesinde bulundu.