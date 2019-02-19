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Buldan: Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi artırdı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin buldan, "Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi artırdı?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin buldan, "Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi artırdı? Türkiye’yi Suriye bataklığına HDP mi çekti? Halka hesap vermeleri gerekirken utanmadan 6 milyon seçmene 'terörist' diyorlar. Beka sorunu varsa bu sizin eserinizdir. O halde derhal çekilmeniz, istifa etmeniz gerekmez mi?" dedi.

Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. HDP'lilerin, cezaevinde başlattıkları açlık grevlerine dikkat çeken Pervin Buldan, "Hukuku dışlamaya dayalı bir yönetim biçimi karşımıza çıkmaktadır. Demokratik hak ve özgürlüklere, demokratik siyasete, parlamentonun iradesine darbe yapıldıysa, ülke yarı açık cezaevine dönüştürüldüyse bunun ardında yatan tecrit sistemidir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, HDP'ye karşı yoğun bir baskı olduğunu öne sürerek, "Sandıkta yenemeyeceklerini gördükleri için arkadaşlarımıza polislerini salıyorlar. Her bir vekilimizin karşısına polis ordusunu yığdılar. Fiziki saldırılarda bulundular. Saldırılar sadece vekillere değil çocuklara kadar uzandı" diye konuştu.

Türkiye'yi, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra büyük bir ekonomik krizin beklediğini savunan Buldan şöyle dedi:

"Patatesin, soğanın fiyatını HDP mi arttırdı? Türkiye’yi Suriye bataklığına HDP mi çekti? Halka hesap vermeleri gerekirken utanmadan 6 milyon seçmene 'terörist' diyorlar. Beka sorunu varsa bu sizin eserinizdir. O halde derhal çekilmeniz, istifa etmeniz gerekmez mi? Yakında 'tek soğan, tek patates, tek biber' derlerse şaşırmayın. Bu rejim, seçim sonrası halkın sırtına büyük vergiler yüklemeyi planlıyor. Seçimden sonra AKP-MHP ittifakının ajandası zam yağmurları olacak. Bakın söylemedi demeyin; kriz tırmanacak, işsizlik ve yoksulluk artacak. Şimdi 31 Mart'a kadar günü kurtarmanın peşindeler."

ANKARA, (DHA)-

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