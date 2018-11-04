HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tutuklu HDP'liler konusunda, "Sadece demokratik siyaset yaptıklarından dolayı cezaevinde olan siyasetçilerin derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz." dedi.
Buldan, Eş Genel Başkan Sezai Temelli ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, bazı milletvekili ve belediye başkanlarının 4 Kasım 2016'da tutuklandığını hatırlatan Buldan, demokratik siyaset yapan, 6 milyon oy almış bir partinin eş başkanlarının da aralarında bulunduğu yöneticilerinin iki yıldır tutuklu olduğunu kaydetti.
Dokunulmazlıkların TBMM'de kaldırılmasıyla demokratik siyasetin hedef alındığını savunan Buldan, "Bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalı, bu hukuksuzluğa son verilmelidir. Sadece demokratik siyaset yaptıklarından dolayı cezaevinde olan siyasetçilerin derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz." diye konuştu.
Sezai Temelli de Demirtaş ve diğer partililerinin, demokrasi ve barış mücadelesi verdikleri için tutuklandıklarını ileri sürerek "TBMM bu utancı temizlemeli, bir an önce arkadaşlarımız serbest bırakılmalı." dedi.
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