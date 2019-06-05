HABER

Buldan'da minibüsle traktör çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 10:55 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kavşakta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Buldan'da minibüsle traktör çarpıştı: 3 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kavşakta minibüsle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Yenicekent Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet Köksal (32) yönetimindeki 20 RK 565 plakalı minibüs, kavşakta, Veli Akkaya yönetimindeki plakasız traktörle çarpıştı. Kazada, minibüs devrilirken, traktör ise ikiye bölündü. Her iki araç sürücüsü ile minibüsteki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Ahmet Köksal ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Buldan'da minibüsle traktör çarpıştı: 3 yaralıBuldan'da minibüsle traktör çarpıştı: 3 yaralı

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Çocukların attığı maytap yangına neden olduÇocukların attığı maytap yangına neden oldu
Niğde’deki kazada ölenlerin kimlikleri belli olduNiğde’deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.