HABER

Buldan'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı.

Buldan'da orman yangını

BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazözle 50 orman işçisi ve helikopter sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alanda etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Buldan'da orman yangını

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Motosikletten düşen kişi yaşamını yitirdiMotosikletten düşen kişi yaşamını yitirdi
Düğünde kavga: 3 yaralıDüğünde kavga: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul için korkutan açıklama!

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.