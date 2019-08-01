HABER

Buldan'da sezonun ilk çekirdeksiz üzüm hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden olan Denizli'nin Buldan ilçesinde hasat dönemi başladı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden olan Denizli'nin Buldan ilçesinde hasat dönemi başladı. Ülke genelinde en erken hasadı ilçede yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzümü, üreticinin yüzünü güldürdü. 40 bin dönüm arazi üzerinde üretimi yapılan üzümden bu yıl 100 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde Sultaniye cinsi çekirdeksiz sofralık üzümün hasadına başlandı. Tarım işçilerinin sabahın ilk ışığıyla başladığı üzüm toplama işlemi, öğle saatlerine kadar devam ediyor. Özenle toplanan üzümler, kasalara koyulup, kamyonlara yükleniyor. Türkiye'de hasadı en erken Buldan ilçesinde yapılan Sultaniye üzümü, iç piyasanın yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. REKOLTE BEKLENTİSİ 100 BİN TONUN ÜZERİNDE Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, ilçelerinde üretilen çekirdeksiz üzümlerin lezzet ve kalite olarak üst seviyede olduğunu söyledi. Buldan'da 40 bin dönüm üzerinde üzüm üretimi yapıldığını ifade eden Al, "31 Temmuz itibariyle çekirdeksiz üzüm hasadına başladık. Üzümlerimiz iç piyasanın yanı sıra Rusya başta olmak üzere, Avrupa, Orta Doğu ve körfez ülkelerine ihraç ediliyor. Rekoltemizde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20'lik bir artış var. Kalitemiz çok iyi, bölgemizde 100 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz. Üzümün kilogram fiyatı kalitesine göre 2- 2,5 lira" dedi. ÜZÜM YÜZ GÜLDÜRECEK Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde üzüm yetiştiren Ahmet Boynikar, çiftçilerin üzüm fiyatlarından memnun olduğunu belirtip, "Üzüm bağımda olgunlaşan ürünlerimizi toplamaya başladık. Bu yıl dolu yağışı nedeniyle az da olsa verim kaybım var. Fiyatlar üreticiyi tatmin ediyor. Fiyatlarda bir düşüş yaşanmazsa, üreticinin yüzü gülecek" diye konuştu. MEVSİMLİK İŞÇİLER İÇİN GELİR KAPISI Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden üzüm toplamak için gelen tarım işçisi Rabia Avşar, yaz mevsiminde üzüm toplayarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi. Avşar, "Her yılın bu dönemleri üzüm toplamak için çalışmaya geliyoruz. Makasımızı elimize alıp öğleye kadar üzüm topluyoruz. Kendimi bildim bileli yazları üzüm toplarım. Benim için yorucu bir iş değil, sıcak hava da beni fazla etkilemiyor" diye konuştu.

Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları
(Özel) 4 çocuk annesi motosikletli kurye görenleri hayrete düşürüyor(Özel) 4 çocuk annesi motosikletli kurye görenleri hayrete düşürüyor
(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 31 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi başkentten

Büyük ikramiye bölünmedi

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Sayısal Loto sonuçları 31 Temmuz: Ayın son çekilişinde büyük devir!

Ayın son çekilişinde büyük devir!

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Günlük burç yorumları 1 Ağustos Perşembe - Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı! 3 yaralı

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı! 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.