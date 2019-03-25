Buldan’dan Cumhur İttifakına: ‘Bunlarınki Beyaz Toros İttifakı’

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Bingöl’de partililerle bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan halka hitap etti. Hayvancılık kenti Bingöl'e Sırbistan'dan et geldiğini savunan Buldan, “Burada da tıpkı diğer kentlerimiz gibi tarımın, hayvancılığın bittiğini görüyoruz. Burada hem buğday hem mısır ekimini bitirdiler. Burası bir hayvancılık kenti olmasına rağmen, bugün buraya et Sırbistan’dan geliyor. İşte bu anlayış hem tarımı hem hayvancılığı bitirdi, halkımızı yoksulluğa mahkum etti. Burada kredi kartı borcu olmayan tek bir vatandaşımız yok. Burada esnaf kazanamamaktan dolayı dükkanının kapısına gün geçtikçe kilit vurmak zorunda kalmış. Bütün bunları Bingöl halkına reva görenler, 31 Mart’ta derslerini alacaklar, hiç merak etmeyin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HDP için ‘dinsiz parti’ demesine tepki gösteren Buldan, şöyle devam etti; ”Sizin ağzınızdan, bir güne bir gün bu halka güzel bir söz, sevgi dolu bir söz, güven duyan bir söz çıktığını kimse gördü mü? Bize dinsiz, imansız diyenler, her gün dini kendi siyasetlerine alet edenler, şunu çok iyi bilsin ki Bingöl halkı da Kürtler de HDP de dinine de, Allah'ına da, peygamberine de sizden daha çok bağlıdır. Bizim dinimizde ayrımcılık, kutuplaşma, iftira, hakaret yoktur. Ama bunlar gece gündüz gittikleri her yerde HDP'ye iftira atmaktan, yalan söylemekten, çamur atmaktan başka bir şey yapmıyor. Bunların dilinde yalan, cebinde haram. İşte böyle bir parti, böyle bir iktidar bugün dini kendi siyasetine alet etmiş durumdadır.”

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eski Bakanlardan Mehmet Ağar’ın Cumhur İttifakı’nın mitingine katılmasını eleştiren Buldan, Çiller ve Ağar’ın neden belediye başkan adayı yapılmadığını sordu. Buldan, ”Bir tutturmuşlar Cumhur İttifakı. Yenikapı’da yanlarına aldıklarını gördük. Cumhur İttifakı yanına Ağarları, Çillerleri alarak sahneye çıktı. Demek ki sizin ittifakınız, Susurluk ittifakı, sizin ittifakınız ‘Beyaz Toros ittifakı’. Dün sahneye çıkardığınız insanların geçmişini bilmiyor musunuz? Çiller dönemini, Ağar dönemini bilmiyor musunuz? Madem bu kadar çok seviyorsunuz Çiller’i, Ağar’ı neden belediye başkan adayı yapmadınız? Birini İstanbul’dan, birini de Ankara’dan gösterseydiniz; o zaman dersinizi alsaydınız. Onların ittifakının çatırdadığını da görüyoruz” şeklinde konuştu.

Buldan’ın sözünü ettiği ‘beyaz toros’, bir dönem işlenen faili meçhul cinayetlerin simgesi olmuştu. Olaylarda kaybolanlar, beyaz renkli Toros model araçlarda son kez görüldüğü için bu arabalar simge haline gelmişti.Bu olayların en çok Çiller ve Ağar’ın görev yaptığı dönemlerde yaşandığı ileri sürülüyor.

