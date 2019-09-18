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Buldan’ın arıları Muğla’ya taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin yaklaşması ile havaların soğumaya başladığı Denizli’nin Buldan ilçesinde bal üretimi yapan arıcılar kovanlarını ve arılarını hava sıcaklığının daha yüksek olduğu Muğla’ya taşımaya başladı.Buldanlı arıcılar, kışı geçirmek üzere arılarını Muğla’ya taşımaya başladı.

Kış mevsiminin yaklaşması ile havaların soğumaya başladığı Denizli’nin Buldan ilçesinde bal üretimi yapan arıcılar kovanlarını ve arılarını hava sıcaklığının daha yüksek olduğu Muğla’ya taşımaya başladı.
Buldanlı arıcılar, kışı geçirmek üzere arılarını Muğla’ya taşımaya başladı. Çam balı üretimi için kışı geçirmek üzere kovanlarını taşıyan arı üreticisi Hakan Aytekin arı nakletmenin zorlu ve maddi külfetinin yüksek olduğunu kaydetti. Aytekin, "Çam balı üretimi için Muğla’nın faklı bölgelerine arılarımızı taşıdık. İlçemiz kızılçam ormanlarına pamuklu çam koşnili aşılama çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah ilerleyen yıllarda bizler arı nakletmenin eziyetinden ve maddi külfetinden kurtulacağımız gibi dışarıdan gelecek olan arıcılardan da ilçemize hareketlilik ve maddi girdi sağlanacağını ümit ediyoruz. Tüm üreticilere bol ve bereketli bir çam balı sezonu dileriz” dedi.
Taşıma işlemini önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

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