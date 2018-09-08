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Bulduğu cep telefonu için teşekkür beklerken, ifadeye çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, yolda bulduğu cep telefonunu sahibi olan şirket müdürüne teslim eden esnaf İlkay Acar (43), "Ben teşekkür beklerken, emniyetten beni ifadeye çağırdılar.

Bulduğu cep telefonu için teşekkür beklerken, ifadeye çağrıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, yolda bulduğu cep telefonunu sahibi olan şirket müdürüne teslim eden esnaf İlkay Acar (43), "Ben teşekkür beklerken, emniyetten beni ifadeye çağırdılar. Şüpheli olarak gözüktüğümü söylediler. Telefonu kaybeden arkadaş 'telefonu kötü niyetle kullanmıştır' düşüncesiyle benden şikayetçi olmuş. İnsanın zoruna gidiyor, üzüldüm. Bulduğuma bin pişmanım" dedi.
Kent merkezinde mobilya satışı yapan İlkay Acar, Yenişehir Mahallesi'nde yeğenleriyle gezdiği sırada yolda kenarı kırık cep telefonu buldu. Yakındaki özel bir güvenlik görevlisine durumu anlattıktan sonra kendisine ulaşılabilmesi için kartvizitini bırakan İlkay Acar, mobilya mağazasına gitti. Burada çalışanlarıyla oturduğu sırada rastgele girdiği şifre ile tuş kilidi açılan telefonda 2 cevapsız arama gören İlkay Acar şöyle dedi:
"Cevapsız aramayı aradığımda açan kişi, telefonun ve hattının özel bir şirkette çalışan eniştesine ait olduğunu söyledi. Şirket müdürünü tanıdığım için şirkete ait telefonu gidip ona teslim ettim. Bana 'Böyle arkadaşlar kaldı mı? Yarın arkadaşları teşekkür için sizi arattıracağım' dedi. Bende 'Aile terbiyesi aldığımız için böyle şeylere önem gösteririz' tamam müdürüm dedim ve çıktım. Ertesi gün telefonla arandım. Ben teşekkür beklerken, emniyetten beni ifadeye çağırdılar. Şüpheli olarak gözüktüğümü söylediler. Telefonu kaybeden arkadaş 'telefonu kötü niyetle kullanmıştır' düşüncesiyle benden şikayetçi olmuş. İnsanın zoruna gidiyor, üzüldüm. İyilik yap çöpe at diyeceksin. Öyle bir şey yapmak lazım. Bulduğuma bin pişmanım. Teşekkür için aranmayı beklerken ifade vermek için emniyete çağrılıyorsun. Kötü amaçlı düşünen bir insan o telefonu gidip teslim etmez. O zaman zarfında telefonun bende olduğu belli."
Acar, yine de ne olursa olsun telefon ya da başka bir şey bulduğunda aynı şekilde gidip sahibine teslim edeceğini sözlerine ekledi.
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Bulduğu cep telefonu için teşekkür beklerken, ifadeye çağrıldıBulduğu cep telefonu için teşekkür beklerken, ifadeye çağrıldıBulduğu cep telefonu için teşekkür beklerken, ifadeye çağrıldı

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