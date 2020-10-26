HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bulduğu cisim elinde patladı, parmakları parçalandı

Bulduğu cisim elinde patladı, parmakları parçalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 18:19 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki bir çocuğun yerde bulduğu cismin patlaması sonucu parmakları parçalandı.Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan ağabeyi ile gezmeye gelen 16 yaşındaki Birol T., inşaatın yanında bulunan apartmanın arka kısmında sigara içtiği sırada yerde bulduğu bir cisim patladı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki bir çocuğun yerde bulduğu cismin patlaması sonucu parmakları parçalandı.
Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan ağabeyi ile gezmeye gelen 16 yaşındaki Birol T., inşaatın yanında bulunan apartmanın arka kısmında sigara içtiği sırada yerde bulduğu bir cisim patladı. Şiddetli bir patlama ile çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda eli kanlar içinde yardım isteyen genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 parmağının parçalandığı belirlenen genç hastanede tedavi altına alındı.

Polis patlayan parçanın ne olduğunu belirlemeye çalışıyor
Çevredeki vatandaşlar patlamanın şiddetli olduğunu ve panik yaşadıklarını ifade ettiler. Olay yerine gelen Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve TEM ekipleri patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunurken, patlayan cismin ne olduğu konusunda geniş çaplı araştırma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Yaşlı kadının feci ölümü saniye saniye görüntülendiYaşlı kadının feci ölümü saniye saniye görüntülendi
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Mesut İnce'den açıklama
Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Dikkat çeken açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü
Askeri törenle karşılandı
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bursa’da aracın altında kalan yaşlı kadının feci ölümü kamerada
Yaşlı kadının feci ölümü saniye saniye görüntülendi
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali
İstanbul'da panik anları! Tramvaydan dumanlar yükseldi
Tramvaydan dumanlar yükseldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.