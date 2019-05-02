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Bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden belediye görevlisi altınla ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden belediye görevlisi altınla ödüllendirildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından altınla ödüllendirildi.

Belediye temizlik görevlisi Necip Kemaloğlu, dün Atatürk Bulvarı'nda görev yaptığı esnada içinde bir miktar para, kimlik ve kredi kartları olan bir cüzdan buldu.

Cüzdandaki bir kağıtta yazılı telefon numarasından ulaştığı sahibine cüzdanı teslim eden Kemaloğlu'nu, Belediye Başkanı Arı makamına davet etti. Arı, davranışı nedeniyle tebrik ettiği Necip Kemaloğlu'na altın hediye etti.

Rasim Arı, "Nevşehir, böyle bir şehir işte. En altta çalışan personelimizden en üstte çalışanına kadar her biri bu şehrin insanına yakışır bir tavır sergiliyor. Bu nedenle bu şehre hizmet etme şansını veren Allah'a şükrediyorum. Ben de böyle bir gelişmeyi çalışma arkadaşlarımdan öğrendiğimde büyük bir onur ve gurur duydum. Çalışanlarımızın kenti sahiplenmesi çok önemli. Biz kendisine sembolik bir armağan hediye ettik." dedi.

Davranışının insanlık görevi olduğunu belirten Kemaloğlu da "Her gün temizlik yaptığım caddede bankların altında bir bayan cüzdanı olduğu fark ettim. Çevrede kimse yoktu. Cüzdanda bir miktar para vardı. Cüzdandaki bir telefon faturası dikkatimi çekti ve bunun cüzdan sahibine ait olabileceğini düşünerek aradım. Aradığım kişi, cüzdanın kendisine ait olduğunu söyledi. Bir süre sonra buluşarak kendisine cüzdanını teslim ettim." diye konuştu.

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kayıp cüzdan Nevşehir Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı

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