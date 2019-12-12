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Bulduğu cüzdanı Suriyeli sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

NİĞDE'de Hüseyin Zavarcı (75), kaldırımda yürürken bulduğu cüzdanı Suriyeli sahibine verdi.

Bulduğu cüzdanı Suriyeli sahibine teslim etti

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Hüseyin Zavarcı (75), kaldırımda yürürken bulduğu cüzdanı Suriyeli sahibine verdi.
Selçuk Mahallesi'nde emekli Hüseyin Zavarcı, kaldırımda yürürken cüzdan buldu. İçerisinde bir miktar para olan cüzdanda Suriyeli bir kişinin belgelerini gören Zavarcı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gitti. Burada, cüzdanı, İl Göç İdaresi Müdürü Volkan Tütüncü'ye teslim etti. Göç İdaresi'nin yaptığı araştırmada cüzdanın sahibinin Suriyeli Abdulkadir Alkor (16) olduğu saptandı. Alkor, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne davet edilerek, cüzdanı bulan Hüseyin Zavarcı ile buluşturuldu. Bulduğu cüzdanı teslim eden Hüseyin Zavarcı, "Suriyeliler bizim Müslüman kardeşlerimiz, bizler de Müslümanız. Bu hayatta kimsenin hakkına tenezzül etmemek gerekir, çünkü İslamiyet bunu gerektirir" dedi.
ELİNİ ÖPTÜ
Suriyeli Abdulkadir Alkor ise Zavarcı’nın elini öperek, "Türkler bize her zaman yardımcı oldular. Biz Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyoruz. Ben cüzdanımı ve içindeki parayı kaybedince çok üzülmüştüm. Ancak Hüseyin Amca şimdi cüzdanımı verince çok mutlu oldum, kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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