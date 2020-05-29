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Bulduğu gök taşının bir parçasını 31 yıldır saklıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Sivas'ta yaşayan ve 31 yıl gazetecilik yapan Sirer Doğan (65), 1989 yılında bulduğu gök taşının kendisine hediye edilen bir parçasını 31 yıldır saklıyor.

Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde ikamet eden ve 31 yıl boyunca çeşitli yayın organlarında gazetecilik yapan evli 3 çocuk babası Sirer Doğan, 1989 yılında Yıldızeli ilçesi Şeyhhalil köyüne gök taşı düştüğü haberini aldı. Dönemin Valisi Lütfi Fikret Tuncel, Maden Tetkik ve Arama Bölge Müdürü (MTA) Tahsin Özel ve DSİ Bölge Müdürü Cavit Bulut'u yanına alarak bölgeye giden gazeteci Sirer Doğan, düşen 41 kiloluk gök taşını buldu. Doğan, haberini özel kılmak için mesleki refleksle 40 kiloluk gök taşını alarak iş yerine götürdü. Sirer Doğan daha sonra gök taşının birçok kez haberini yaparak Sivas'ı dünyaya tanıtırken, gök taşı ise günlerce Sivas meydanında sergilendi. Doğan daha sonra göktaşını MTA'ya teslim etti. Yüzde 30'u nikel-demir, yüzde 70'i ise silikat minerallerinden oluşan taş, günümüzde halen MTA Ankara Tabiat Tarih Müzesi'nde sergileniyor. Taştan alınan 24 gramlık bir parça ise plaket şeklinde Doğan'a hediye edildi. Doğan, plaket şeklinde verilen taşa 31 yıldır gözü gibi bakıyor.

'HATIRA OLARAK BIRAKACAĞIM'

Gök taşı hikayesini anlatan Sirer Doğan, "O dönem gök taşı düştüğü haberini aldım. Gazeteci arkadaşlarımla beraber bir okul açılışındaydım. Onlara haber vermeyerek, olay yerinden uzaklaştım. Yıldızeli'ne gittikten sonra nereye gittiğimi söyledim. Olay yerine gittiğimde gök taşı ılıktı ve soğumamıştı. Gerekli röportajları yapıp taşı büroma getirdim. Daha sonra bakanlar gelerek taşı görmek istedi. Japonya'dan ve Amerika'dan özel uçaklarla taşı incelemek için geldiler. Daha sonra MTA'ya teslim ettim. Taşın analizi yapıldı. Şu anda 40 kilosu Ankara'da sergileniyor. Bana da 24 gramından plaket yapmışlar. Ben de 31 yıldır anı olarak bunu saklıyorum. Şu anda taş çok para ediyor. Bana para vermiyorlar, çocuklarıma servet bırakamayacağım ama bu plaketi onlara hatıra olarak bırakacağım. Onun mutluluğunu her zaman yaşıyorum" dedi.

(DHA)

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