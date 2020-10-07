HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti

Bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 08:49 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.Alınan bilgiye göre, çalıştığı iş yerinden çıkarılan ve baba mesleği olan humus yemeğini seyyar aracı ile mahalle mahalle gezerek ailesine katkı sağlayan Hakan Çalıcı, Yeşiltepe Mahallesi’nde yol üzerinde savrulmuş bin 500 TL parayı gördü.Paraları yerden alan Çalıcı, parayı mahalle muhtarı İmadettin Söyleme’ye teslim etti.

Bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.
Alınan bilgiye göre, çalıştığı iş yerinden çıkarılan ve baba mesleği olan humus yemeğini seyyar aracı ile mahalle mahalle gezerek ailesine katkı sağlayan Hakan Çalıcı, Yeşiltepe Mahallesi’nde yol üzerinde savrulmuş bin 500 TL parayı gördü.
Paraları yerden alan Çalıcı, parayı mahalle muhtarı İmadettin Söyleme’ye teslim etti. Muhtar da Çalıcı’ya teşekkür edip aldığı paraları jandarmaya bilgi vererek teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Burada tek bir çivi bile yok! 354 yıldır ayaktaBurada tek bir çivi bile yok! 354 yıldır ayakta
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 15 Nisan'a kadar sürecek
15 Nisan'a kadar sürecek! Bugün başladı
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dayılarının taciz ettiği iddia edilen 2 kardeş korkudan sokağa çıkamıyor
İğrenç olay! Dayılarından korktukları için evden çıkamıyorlar
Türkiye'nin ilk cep uydusu! Aralık 2020'de uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk cep uydusu! Aralık 2020'de fırlatılacak
Osmanlı döneminde tek bir çivi çakılmadan yapılan cami 354 yıldır ayakta
Burada tek bir çivi bile yok! 354 yıldır ayakta
Sokağa inen Vali denetimde bulundu, karşısında gören vatandaş şaşırdı
Vali denetime çıktı, karşısında gören vatandaşlar şaşırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.