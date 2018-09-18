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Bulduğu parayı, miktarını söyleyene verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de cami çıkışında bir miktar para bulan esnaf Hasan Nayman, “Parayı kaybeden ne kaybettiğini bilir.

Bulduğu parayı, miktarını söyleyene verecek

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de cami çıkışında bir miktar para bulan esnaf Hasan Nayman, “Parayı kaybeden ne kaybettiğini bilir. Bu paranın sahibi kimse bizimle iletişme geçsin. Adedini, ne kadar kaybettiğini söylerse parasını teslim edeceğim” dedi.
Melikgazi ilçesi Camiikebir Mahallesi’nde düğün organizasyon işi ile uğraşan Hasan Nayman, dün Hunat Camisi’nde öğle namazını kıldıktan sonra aracına doğru giderken yerde bir miktar para buldu. Paraları yerden toplayan Nayman, daha sonra çevresine bir süre bakıp, sahibini aradı ancak bulamadı. Nayman, “Bu paranın sahibi kimse bizimle iletişime geçsin. Adedini, ne kadar kaybettiğini söylerse parayı teslim edeceğim. Bu vatandaş kaç lira düşürdüğünü iyi bilir o gün orada cenaze yoğunluğu da vardı” dedi.

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Bulduğu parayı, miktarını söyleyene verecekBulduğu parayı, miktarını söyleyene verecek

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