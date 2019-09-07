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Bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulduğu parayı zabıtaya teslim eden dürüst vatandaş takdir topladı.Postahane önünde 2 bin 235 lira bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, parayı Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne teslim etti.Yapılan araştırmalar neticesinde paranın Memet Karak’a ait olduğu tespit edildi.

Bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulduğu parayı zabıtaya teslim eden dürüst vatandaş takdir topladı.
Postahane önünde 2 bin 235 lira bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, parayı Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne teslim etti.
Yapılan araştırmalar neticesinde paranın Memet Karak’a ait olduğu tespit edildi. Zabıta Amir Vekili Ali Bahar, Memet Karak ile temasa geçerek parayı kendisine teslim etti. Karak, parayı bulana vatandaş ile zabıta personeline teşekkür etti.

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