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Bulduğu patlamamış top mermilerini evine götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 18:23 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahilde balık avlayan kişi, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış iki top mermisi buldu - Polisi arayan amatör balıkçının, kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için evine getirdiğini söylediği mermiler, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahilde balık avlayan kişi tarafından patlamamış iki top mermisi bulundu.

Amatör balık avcısı Mehmet Taraz, Çamlık mevkisinde avlandığı sırada sahile yakın noktada iki cisim bulunduğunu fark etti.

Cisimlerin top mermisi olduğunu anlayan amatör balıkçı, bunları alarak evine gitti.

Taraz'ın durumu polise bildirmesi üzerine eve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha ekipleri geldi.

Ekipler, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermilerini alarak imha işlemi için güvenli bölgeye götürdü.

Taraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık tutarken bulduğu mermileri kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için evine götürdüğünü söyledi.

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Çanakkale Gelibolu patlamamış top mermileri

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