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Bulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

Rusya'da bulunan bu zümrüt, görenleri şaşkına çevirdi.

İşte dünyanın her yerinden metal dedektörü ile bulunan en ilginç hazineler.

Bir anda servete kondular

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Sıradan bir taş sandılar ama gerçeği öğrenenler inanamadı.
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Ağırlığı yaklaşık 1 kilo olan zümrütün değeri ise bilinmiyor.
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Arkansas'ta yaşayan bu adam bulduğu kuvars ile adeta büyük bir servete kondu.
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Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar.
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Avustralyalı bir çiftçi, evinin yakınındaki bir çölde metal dedektörü ile beklenmedik bir şey keşfetti.5,5 kg ağırlığında devasa bir altın blok buldu bir servete kondu
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Avustralyalı bir madenci, dünyadaki en nadide taşı buldu. Hatıra olarak saklamaya karar verdi. Fakat 14 yıl sonra gerçek değerini öğrenmek için uzmanlara sorduğunda, taşın değerinin tam 3 milyon dolar olduğunu öğrendi.
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Bulan kişilere servet kazandıran bu hazinelerin kimi bilinçsiz bir arama çalışmasıyla bulunsa da birçoğu servet aramak için çıkan insanlar tarafından bulundu.
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İşte sahiplerine inanılmaz bir servet kazandıran o hazineler.
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Anahtar Kelimeler:
metal dedektörü değerli taşlar zümrüt

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