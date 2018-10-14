Bulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız

İşte dünyanın her yerinden metal dedektörü ile bulunan en ilginç hazineler.

Bir anda servete kondular

1 / 29 Sıradan bir taş sandılar ama gerçeği öğrenenler inanamadı.

2 / 29 Ağırlığı yaklaşık 1 kilo olan zümrütün değeri ise bilinmiyor.

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6 / 29 Arkansas'ta yaşayan bu adam bulduğu kuvars ile adeta büyük bir servete kondu.

7 / 29 Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar.

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12 / 29 Avustralyalı bir çiftçi, evinin yakınındaki bir çölde metal dedektörü ile beklenmedik bir şey keşfetti.5,5 kg ağırlığında devasa bir altın blok buldu bir servete kondu

13 / 29 Avustralyalı bir madenci, dünyadaki en nadide taşı buldu. Hatıra olarak saklamaya karar verdi. Fakat 14 yıl sonra gerçek değerini öğrenmek için uzmanlara sorduğunda, taşın değerinin tam 3 milyon dolar olduğunu öğrendi.

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15 / 29 Bulan kişilere servet kazandıran bu hazinelerin kimi bilinçsiz bir arama çalışmasıyla bulunsa da birçoğu servet aramak için çıkan insanlar tarafından bulundu.

16 / 29 İşte sahiplerine inanılmaz bir servet kazandıran o hazineler.

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