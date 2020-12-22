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Buldukları aşıyla adını duyurmuştu! Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren koronavirüsle alakalı kritik açıklama

22.12.2020 02:33 | Son Güncelleme:
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Buldukları aşıyla adını duyurmuştu! Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren koronavirüsle alakalı kritik açıklama

Almanya'da Pfizer ortaklığında geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısıyla adlarını duyuran BioNTech'in kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin Alman Bild gazetesinin internet sitesine kritik açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

MUTASYONU İLERLEYEN GÜNLERDE İNCELEYECEK

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.

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HENÜZ AŞI OLMAMIŞ

Henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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