Buldukları nesnelerden enstrüman yapınca dikkat çektiler

Okul bünyesinde kurduğu koroya bu çocukları da dahil ederek daha güzel bir ahenk yakaladıklarını dile getiren Topak, "Bir gün tesadüfen öğrencilerin teneffüste teneke, bal kabağı, tepsi ve bidondan ritim gurubu oluşturduklarını gördüm. Müzik yapıyorlardı. Bu da benim dikkatimi çekti. Zaten ritim gurubu eksikti. Bundan da etkilenerek ritim gurubu oluşturarak onları da dahil ettim. Çalışmalara başladık. Yavaş yavaş verimini alıyoruz. İnşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk konserimizi okulumuzda vereceğiz. Daha sonra çevre il ve ilçelerde vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Topak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bahçesinde tesadüfen bidon, bal kabağı, tepsi ve teneke gibi malzemeleri enstrüman olarak kullanan öğrencileri fark ettiğini söyledi.

Okulun müzik öğretmeni Hasan Hüseyin Topak da aletlerle müzik yapan çocukları ritm konusunda eğiterek bir okul orkestrası kurdu. Belirli günlerde bir araya gelerek prova yapan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verecekleri ilk konsere hazırlanıyor.

Kadirli'ye bağlı Koçlu köyü ortaokulunda öğrenciler, evden getirdikleri teneke kutu, plastik bidon, bakır tepsi ve kurutulmuş asma kabağı gibi nesnelerle kendi çaplarında müzik üretmeye başladı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir köy okulunda öğrenciler, buldukları teneke, bidon, tepsi ve asma kabağını müzik enstrümanı olarak kullanıyor.

Öğrencilerden Havva Kadıoğlu da boş zamanlarında ve teneffüslerde arkadaşlarıyla teneke, bidon, tepsi ve bal kabağı kullanarak oluşturdukları müzik grubu ile türkü ve marş çalıp söylediklerini, öğretmenlerinin kendilerini koroya almasıyla çok mutlu olduklarını ifade etti.

Öğrencilerden Ali Can ise "Kendi aramızda boş zamanlarımızı değerlendirmek amacıyla müzik grubu kurmuştuk. Öğretmenimiz bizi görünce dikkatini çekmiş. Okulun korosuna aldı. 23 Nisan'da ilk konserimizi vereceğiz. Çok heyecanlıyız." diye konuştu.

