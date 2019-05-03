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Buldukları yavru kurdu biberonla beslediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

KONYA'nın Yunak ilçesinde bulunan kurt yavrusunu vatandaşlar, biberonla süt vererek, besledi.

Buldukları yavru kurdu biberonla beslediler

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Yunak ilçesinde bulunan kurt yavrusunu vatandaşlar, biberonla süt vererek, besledi.
Yunak ilçesinde tarlasına giden bir vatandaş, yol üzerinde kurt yavrusu buldu. Yavruyu evine götürüp, biberonla süt verdi. Ardından da Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü'nü aradı. Eve gelen görevliler, yavru kurdu alarak, tedavi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kurtun, doğal yaşama ortamına salınacağı belirtildi.

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Buldukları yavru kurdu biberonla besledilerBuldukları yavru kurdu biberonla beslediler

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