HABER

Bülent Arınç: “AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:48 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül tarafından siyasi parti kurulacağı iddialarıyla ilgili, “Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi.

Bülent Arınç: “AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok”

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül tarafından siyasi parti kurulacağı iddialarıyla ilgili, “Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer. Bizim AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok. Gövdeyi güçlendirelim, önümüzdeki seçimlerde daha çok kuvvetli olalım” dedi.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. Televizyon Programcısı ve Gazeteci Veyis Ateş moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve vatandaşlar katıldı. Söyleşide konuşan Arınç, siyasi kariyeri hakkında Ateş tarafından sorulan soruları yanıtladı.
Söyleşide TBMM başkanı olduğu dönemde kendisini Genelkurmay Komutanlığı’nda görevli kuvvet komutanları ile olan bir anısını anlatan Arınç, o dönemde eşinin başörtülü olması nedeni ile Kara Kuvvetleri eski Komutanı Şener Eruygur’un da aralarında olduğu komutanlarının kendisini ziyaret etmeye gelmek istemediklerini ifade etti. “Genel Kurmay Komutanımız Sayın Hilmi Özkök ne kadar vatansever, milliyetçi her ne kadar fikir özgürlüğü taraftarı bir insansa onun dışındaki 4 komutan için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim” diyen Arınç, ziyaretin 3 buçuk dakika kadar sürmediğini açıkladı. Daha sonra kendisini ziyaret etmek istemeyen komutanlardan intikamını aldığını söyleyen Bülent Arınç, Şener Eruygur’a yaptığı bir ziyaretteki anısını anlatarak, “3 buçuk dakikanın hakkını 2 buçuk saatte aldım onlardan” diye konuştu.

“Gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi”
Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül tarafından bir yeni partinin kurulacağı yönündeki haberleri de değerlendiren Arınç, “Ben bu kardeşlerimizi severim, birlikte siyaset yaptık. AK Parti’de şu kağıt parçasının yere düşmesine gönlüm arazı olmaz. Benim bir genel başkanım, liderim var, o da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yanlışları var mı var. Benim daha çok var. Ben o insanı hataları ile örnek bir insan olarak görüyorum. Ama Türkiye için yaptıklarına baktığım zaman, onunla olmak benim için çok şerefli bir görev. Bunları o arkadaşlarımıza da ilettik. Ben bunlarla ilgilenmiyorum, ama okudukça endişe ediyorum. Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer. Başımızdakilere duyurulur, yumuşak dil kullanın, hepsini kucaklayın. Bizim AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok. Gövdeyi güçlendirelim, önümüzdeki seçimlerde daha çok kuvvetli olalım” ifadelerini kullandı.
Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.

Bülent Arınç: “AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok”

Bülent Arınç: “AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok”

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.