Bülent Arınç: Aksayan, verimsiz olan alanlar, restore edilecek

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili, sistemin değişmeyeceğini belirterek, "Her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar, mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçen Arınç, Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmeyeceğini ifade edip şunları söyledi:

"Her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu. Ama her ilk uygulamada olduğu gibi bazı yerlerde aksamalar görülebilir, bazı yerlerde uyumsuzluklar, sıkıntı var denilebilir. Hepsini anlayışla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da, yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında kendi külliyesinde, AK Parti'de de gurup yönetimi aksayan neresi var diye bir çalışma yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı partisine üye olabiliyor, genel başkan olabiliyor. Sayın Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı olması hem de partisinin genel başkanı olması çoğu kişi hazmedemedi. Ama bu anayasa oylaması ile gerçekleşti. Geçmişte örnekleri var, böyle bir örneğinde bu seçimlerde nasıl bir etki yaptığını partimiz takip ediyor. Şu anda Türkiye'de rejim değişmedi yine demokrasi var. Ama hükumet sistemleri içinde farklı bir sistemdeyiz. Güçlendirilmiş ve icranın başında olan bir Cumhurbaşkanı var. Bütün bunlar süreç içinde mutlaka kabul edilecek, öngörülecek şeyler. Bir yıl içinde görüldü ki sosyal tesislerin ve bazı yerlerin Cumhurbaşkanlığı'ndan ziyade milli saraylarda kalması daha doğru. Bugün onun kararı alındı. Bunun gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bazı rötuşlar yapılıyor. Milletvekilleri halkın taleplerini nasıl bakanlara iletecekler diye bir talep var. Bu noktada Meclis'te nöbetçi bakanlık uygulaması ve bakanların yasama çalışmalarında mutlaka bakan sıralarında oturması çalışması var. Kendi hatalarımızda olabilir mutlaka. Çok büyük belediyeleri kaybettik. Malatya'yı nasıl kazandığımız için bayram ediyorsak, İstanbul'u da kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Hem de az buz değil 15 bin farktan 850 bin farka çıkmak gerçekten bizi üzdü. Bunun sebepleri üzerinde çalışıyoruz, az çokta biliyoruz. İstanbul ve Ankara'da belediyeler bizde ama biz seçim kaybediyoruz. 10 il 55 ilçe kaybedildi, bunlar bize üzüntü veriyor ama derhal toplanacağız. Allah'ın izniyle buraları büyük oy farkı ile yeniden kazanacağız. Birlik beraberlik, sabır ve sadakatle yola devam edeceğiz."

