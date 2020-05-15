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  4. Bülent Arınç camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bana kalırsa bu bir bid'attır

Bülent Arınç camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bana kalırsa bu bir bid'attır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 03:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüs salgını nedeniyle camilerden her gün dua ve salavat okunmasını eleştirdi. Arınç, "Bana kalırsa bu bir bid'attır" dedi. Bülent Arınç'ın bu açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bülent Arınç camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bana kalırsa bu bir bid'attır

Gazeteci Kemal Öztürk'e röportaj veren Başbakan eski yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Bülent Arınç, koronavirüs nedeniyle camilerden her gün dua ve salavatlar okunmasına tepki gösterdi.

Arınç, "Her gün yatsı ezanı okunuyor, camide kimse yok, zaten namaz da kılınmıyor. Ama arkasından 15 dakika salavatlar mevlid-i şerifler, dualar... Böyle bir şey bir defa olur benim bildiğim" dedi.

İnsanların nefret mi ettirildiği yoksa dini duygularının daha canlı mı tutulduğu sorusunun anketçiler tarafından araştırılması gerektiğini belirten Arınç, "Bana kalırsa bu bid'attır" ifadelerini kullandı.

BİD'AT NE DEMEK?

Bid'at kelime itibarıyla sonradan ortaya çıkan şey, yenilik olup, İslam hukukuna göre örneksiz bir şey yapmak, yepyeni bir iş ortaya koymak, genel kanaata aykırı davranışta bulunmak ve daha önce benzeri olmayan bir şeyi icat etmek gibi anlamlara gelir.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Bülent Arınç'ın bu açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Arınç'ın açıklamalarına tepki gösterenler "IstifaEtArınç" hashtagini gündemdekiler sıralamasında zivreye taşıdı.

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