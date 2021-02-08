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Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

08.02.2021 07:46 | Son Güncelleme:
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Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Bülent Arınç, eski devlet bakanlarından Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yaptığı konuşmada "Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu noktadayız" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı eski Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Necmettin Erbakan'ın arkadaşlarından ve eski devlet bakanlarından Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmaya katıldı.

ARINÇ, ANMA KONUŞMASINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bülent Arınç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Millî Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, eski bakanlarımızdan merhum Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde Bağlum'da kabri başında toplanarak hatim duasına hep birlikte iştirak ettik. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, devlet eski bakanı Dr. Sacit Günbey ve Millî Görüş camiasından dostlarımızın katıldığı hatim duası ve anma toplantısında bendeniz de bir konuşma yaptım" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ DÜNÜN MAĞDURLARININ BUGÜN MAĞRUR OLMASI"

Arınç, Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anma konuşmasında ise "Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa, kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir topluluk var karşımızda. Ama yüz binlercesini toplasan içinden bir tane Fehim Adak çıkmaz" dedi.

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