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Bülent Arınç, 'gazeteciye hakaret' davasında beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 14:58 | Son Güncelleme

TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal medyada kendisini eleştiren Bolu'da gazeteci İmdat Aslan'a, katıldığı televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sosyal medyada kendisini eleştiren Bolu'da gazeteci İmdat Aslan'a, katıldığı televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Bolu'da gazeteci İmdat Aslan, sosyal medyada FETÖ/PDY ile ilgili Bülent Arınç'a eleştirilerde bulundu. Arınç da katıldığı televizyon programında Aslan'a yanıt verdi. İmdat Aslan, programda kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Bülent Arınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması sonucunda Arınç hakkında dava açıldı. Mahkeme 20 Mayıs'ta 'Sesli ve görüntülü bir ileti aracılığıyla ve kişinin siyasi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirdiği Bülent Arınç'a, 354 gün karşılığı toplam 7 bin 80 TL adli para cezası verdi.
Cumhuriyet Savcısı Ömer Albayrak, Arınç'a verilen para cezasını az bularak yerel mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesine gönderdi. Dava önceki gün Ankara Bölge Adliye Dairesi'nde yeniden görüldü. Duruşmaya Bülent Arınç'ı temsilen avukatı Yakup Erikel katıldı. Erikel savunmasında, "Gerek AHİM kararları gerekse yerleşmiş içtihatlara göre siyasetçiler ve gazeteciler sarsıcı da olsa söylenen sözlere katlanmak durumundadırlar. Müvekkilimin hakaret kastı yoktur. İlk duruşmadan sonra da özür dilemiştir. Müvekkilin yasal unsurları oluşmayan suçtan beraatini talep ederim" dedi.
Duruşmaya Bolu'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan İmdat Arslan ise "Sarf ettiği sözler nedeniyle hakarete uğradım. Şimdiye kadar benden özür de dilemedi. İtibarım zedelendi. Bu nedenle ilk mahkemenin kararı isabetlidir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.
Tarafların ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında televizyon programında sarf edilen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici olmadığını, sözlerin ifade özgürlüğü sınırları içinde yer aldığını söyleyerek Arınç'ın beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, 'hakaret' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Bülent Arınç'ın beraatine karar verdi.

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