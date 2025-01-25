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  4. Bülent Arınç Grand Kartal Otel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu: “Sorumlu Turizm Bakanlığı”

Bülent Arınç Grand Kartal Otel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu: “Sorumlu Turizm Bakanlığı”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.01.2025 18:09
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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trajik yangın, Türkiye gündemindeki yerini korurken, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, olayla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, ihmallere ve denetim eksikliklerine dikkat çekti.

Bülent Arınç Grand Kartal Otel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu: “Sorumlu Turizm Bakanlığı”

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan yangınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu ve ihmallerin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Arınç, “Bu olayın sorumlusu Turizm Bakanlığı’dır. Denetim eksikliği ve gerekli önlemlerin alınmaması bu trajediye zemin hazırlamıştır” dedi. Arınç ayrıca, benzer felaketlerin tekrarlanmaması için caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

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“ÇALIŞANLAR EĞİTİMSİZ, YANGIN MERDİVENLERİ YETERSİZ"

Olayla ilgili konuşan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yangının ahşap ağırlıklı bir otelde meydana gelmesi nedeniyle tehlikenin boyutunun daha da büyüdüğünü ifade etti. Özellikle yangın merdivenlerinin yetersizliği ve çalışanların eğitimsizliği gibi noktaların altını çizen Arınç, “Bu işin sorumluları mutlaka cezalandırılmalı. Kamuoyuna açıkça ifade edilerek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atılmalı” dedi.

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“BU TÜR OLAYLARIN SIRADANLAŞMASINA İZİN VERMEMELİYİZ”

Bülent Arınç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili açıklamalarında, yaşanan trajediyi değerlendirirken Hannah Arendt’in "Kötülüğün Sıradanlığı" kavramına atıfta bulundu. Arınç, bu tür olayların gerekli önlemler alınmadığı sürece toplumda kanıksanabileceği ve olağan hale gelebileceği uyarısında bulundu.
"Kötülüğün sıradanlığı diye bir kitap var, bu işler artık sıradanlaşmaya başladı. Ne yazık ki sonunda birkaç kişiye dava açılacak, cezalar verilecek ama kimse bu olaydan ders çıkarmayacak. Bu anlayış değişmedikçe bu tür trajediler tekrar edecek," ifadelerini kullandı.

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“YETERLİ DENETİM YAPILMAMIŞ”

Olayın ardından yetkililer arasında başlayan karşılıklı suçlamalara dikkat çeken Arınç, otelin Turizm Bakanlığı’na bağlı bir bölgede yer aldığını ve belediyelerin bu konuda yetki sahibi olmadığını ifade etti. “Belediyeler ‘bizim yetki alanımızda değil’ diyor, Bakanlık ise yeterli denetimi yapmamış. Bu tür tartışmalar, vatandaşın acısını daha da derinleştiriyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
yangın Bülent Arınç kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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