HABER

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den beraat etti! (Ekrem Yeter kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti. Kardiyoloji alanında uzman olan ve 15 yıla kadar hapsi istenen Ekrem Yeter, mahkemede verdiği ifadede 17-25 Aralık öncesi dini duygularla bu yapıyla irtibatı bulunduğunu; ancak o tarihten sonra milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını söyledi.

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den beraat etti! (Ekrem Yeter kimdir?)

Ankara 19’ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Ekrem Yeter ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, savcının mütalaasında Yeter'in 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla cezalandırılmasını talep ettiğini belirterek, sanık ve avukatlarına savunma yapmaları için söz verdi. Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söyledi. Yeter, 17-25 Aralık öncesi dini duygularla bu yapıyla irtibatı bulunduğunu; ancak o tarihten sonra milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını ifade etti.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya kapsamında yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Yeter’in beratına hükmetti.

EKREM YETER KİMDİR?

1973 doğumlu olan Ekrem Yeter, Selçuk Üniversitesi Tıp mezunu. Kardiyoloji alanında uzman olan Ekrem Yeter, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mardin Devlet Hastanesi, Memorial Hermann Hospital, University of Texas, Ağrı Asker Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. Türk Kardiyoloji Derneği üyeliği ve başkanlığı yapan Ekrem Yeter, FETÖ'ye üyelikle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

EKREM YETER KIMDIR

(DHA)

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildiKağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi
(Özel) Hepsi yalan Bursalı Zeliha gerçek(Özel) Hepsi yalan Bursalı Zeliha gerçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç FETÖ Ekrem Yeter ekrem yeter kimdir

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Son dakika: YÖK MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili kararını verdi! Kamudan çıkarılacak

Üniversitedeki taciz iddiasıyla ilgili flaş gelişme!

Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 30 gün süreyle yasaklandı

Valilik açıkladı! 30 gün süreyle yasaklandı

Son dakika! Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.