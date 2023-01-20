Bülent Arınç'ın gündem yaratan açıklamalarına ittifak ortağından çok sert tepki! MHP'li Semih Yalçın: Bir yandan Erdoğan'da destek veriyor gibi görünürken...

Seçimler atmosferi yoğunlaşırken siyasette yeni tartışmaların fitili de ateşleniyor. Bülent Arınç'ın Sinan Ateş cinayeti ve Cumhur İttifakı konusundaki değerlendirmesi gündem yarattı. Arınç'ın bu açıklamalarına AK Parti'nin ittifak ortağı MHP'den tepki geldi. MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, "Biz Bülent Arınç'ı iyi tanırız. O; kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi tipine çarpıcı bir örnek" ifadelerini kullandığı açıklamasında ayrıca Arınç'a politikadan "elini eteğini ve çatal dilini çekmesi" çağrısında bulundu.

"PİŞKİNLİK, ŞIMARIKLIK, NOBRANLIK, KİBİR VE YÜZSÜZLÜKTE SEVİYE ATLAMIŞ BİR ÂDEM"

Semih Yalçın, Bülent Arınç'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımla tepkisini dile getirdi. Yalçın'ın paylaşımlarında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

1-Türk siyasi hayatında bazı binbir surat tipler vardır. İlk akla gelen isim ise Bülent Arınç'tır.Bülent Arınç her renkli her şeydir, herkesle fotoğraf çektirecek, her dalda oynayacak tıynettedir. Pişkinlik, şımarıklık, nobranlık, kibir ve yüzsüzlükte seviye atlamış bir âdemdir.

2- Genelkurmay Başkanlığının kozmik odasına FETÖ’yü sokmakla maruf, Arınç henüz FETÖ ile yaptığı işbirliğinin hesabını bile vermedi. Bu konuda derin bir yarası var ki FETÖ ile mücadelede tavizsiz duran, kendisini sık sık silkeleyen MHP'den gocunduğunu her vesileyle belli ediyor.

"KİNDAR VE İÇİNDEN PAZARLIKLI SİYASETÇİ TİPİNE ÇARPICI BİR ÖRNEK"

3-Arınç; öylesine muhteris ve egoist ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yandan destek veriyor gibi görünürken, diğer yandan Cumhur İttifakının tutarlı ortağı MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ'cü taktiği…

4-Biz Bülent Arınç'ı iyi tanırız. O; kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi tipine çarpıcı bir örnek. Üstelik politika sahnesinde millî görünüp gayrimillî unsurlara hizmet veren kripto Türklük düşmanlarının en azılılarından...

"AK PARTİNİN BUGÜNKÜ POLİTİKALARINA TERS DÜŞMEKTEDİR"

5- Bülent Arınç’ın fevkalade tehlikeli açıklamaları, Cumhur İttifakının ortağı Ak Partinin bugünkü politikalarına ters düşmektedir. Bu haliyle Arınç Cumhur İttifakını sabote etmektedir.

6(son)-Bülent Arınç’ın, kendi ayağına kurşun sıkan malum sözleri, birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan mahfilleri sevindirmiştir.

Bülent Arınç içinde yer aldığı camianın selameti için elini eteğini ve çatal dilini politikadan çekmelidir.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç, Deutsche Welle'e verdiği söyleşide Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisine dair soruya yanıt olarak şunları söylemişti:

"Ben 1978'den beri Tayyip Bey'in gerçek dava arkadaşıyım. Milletimizin önünü, bahtını açmak için gayret ettik. Bizim dava arkadaşlığımızda hep güzel şeyler vardır. Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin. Dava dediğimiz şeyin aslını, biz kardeşler olarak bugüne kadar bilerek ve isteyerek uyguladık."