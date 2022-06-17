Bülent Arınç'ın 'Kral çıplak demenin zamanıdır' açıklaması gündem oldu! Mehmet Metiner'den canlı yayında sert sözler

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, dün Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı zirvede yaptığı konuşma gündeme damga vurdu. Arınç konuşmasında "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır" ifadelerini kullandı.

METİNER'DEN ARINÇ'A YANIT

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner katıldığı canlı yayında Arınç'ın 'Kral çıplak demenin zamanıdır' açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

Metiner yaptığı açıklamada şunları ifade etti:



"PARTİDE TUTANLARA DA YAZIKLAR OLSUN"

"Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar.

"BAŞKALARINA AYAR ÇEKMEYE ÇALIŞMASIN, HADDİNİ BİLSİN"

Biz kral çıplak demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Bülent Arınç'ın yüreği varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesebatımız var bizim. Mücadele tarihimizde geçmişimizde. Başkalarına ayar çekmeye çalışmasın, haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı."



