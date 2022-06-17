HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bülent Arınç'ın 'Kral çıplak demenin zamanıdır' açıklaması gündem oldu! Mehmet Metiner'den canlı yayında sert sözler

Bülent Arınç'ın 'Kral çıplak demenin zamanıdır' açıklaması gündem oldu! Mehmet Metiner'den canlı yayında sert sözler

17.06.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın 'Kral çıplak demenin zamanıdır' açıklaması gündem oldu. Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı canlı yayında Arınç'ı sert sözlerle eleştirerek 'Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum' dedi.

Bülent Arınç'ın 'Kral çıplak demenin zamanıdır' açıklaması gündem oldu! Mehmet Metiner'den canlı yayında sert sözler

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, dün Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı zirvede yaptığı konuşma gündeme damga vurdu. Arınç konuşmasında "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdırArınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

METİNER'DEN ARINÇ'A YANIT

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner katıldığı canlı yayında Arınç'ın 'Kral çıplak demenin zamanıdır' açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

METİNER1

Metiner yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"PARTİDE TUTANLARA DA YAZIKLAR OLSUN"

"Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar.

"BAŞKALARINA AYAR ÇEKMEYE ÇALIŞMASIN, HADDİNİ BİLSİN"

Biz kral çıplak demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Bülent Arınç'ın yüreği varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesebatımız var bizim. Mücadele tarihimizde geçmişimizde. Başkalarına ayar çekmeye çalışmasın, haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gündeme damga vuran olay! Sosyal medyadan yanıt verdiGündeme damga vuran olay! Sosyal medyadan yanıt verdi
Esenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştüEsenyurt'ta feci ölüm! Pencereden düştü
İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...İstanbul'da şoke eden olay! Pakistanlılar ve Bangladeşliler...
Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç Mehmet Metiner

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!

Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütünün propagandasında boyut atladılar

İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütünün propagandasında boyut atladılar

Yengesine kurşun yağdırdı! Merdivende...

Yengesine kurşun yağdırdı! Merdivende...

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

İlginizi Çekebilir

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.