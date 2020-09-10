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Bülent Arınç koronavirüse yakalandı (Bülent Arınç'ın sağlık durumu nasıl?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaşan Arınç, "Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç koronavirüse yakalandı (Bülent Arınç'ın sağlık durumu nasıl?)

Bülent Arınç, Twitter hesabından kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."

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