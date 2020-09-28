Bülent Arınç koronavirüsü yendi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, koronavirüsü yendiğini açıkladı.

Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun.

Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler."

Sevgili dostlar;



18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun.



Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) September 28, 2020



