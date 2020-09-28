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Bülent Arınç koronavirüsü yendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi gören TBMM eski Başkanı Arınç, "18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik" açıklaması yaptı.

Bülent Arınç koronavirüsü yendi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, koronavirüsü yendiğini açıkladı.

Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun.

Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler."


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