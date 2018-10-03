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Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 08:39 | Son Güncelleme

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili olarak "Reva görülen terbiyesizlikleri affedemem", "Keşke zamanında sesini yükseltseydi, baştan itibaren çok daha iyi olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programına konuk oldu. "Şu an emekliyim. Kapım çalınıyor. Ofisime bugün itibariyle söyleyeyim dostlarımız geliyor. 45-50 yıldır milletin önündeyiz" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"Bazı dertlerini anlatıyorlar. 'Sensiz bu siyaset olmaz' diyorlar. Bunu söylemeyin diyorum. Aktif siyasette yokuz. Partimizi seviyoruz. Partiyi kendi ellerimizle büyüttük. Aktif siyaset beklentisi içerisinde değilim. Özlemiyorum. Siyaset bir hedef işi. Beklediğimiz, hedefe koyduğumuz her şeye kavuştuk."

Arınç, "Çok güzel şeyler yaptık. Bugün bir duraklama dönemine girdiysek bu bir devletin hayatında mümkün olan bir şeydir. Sorunlar artmıştır. Bu kadrolar tekrar elini uzatır doğruda birleşir" diye konuştu.

"MUHALİF OLMAK HAİN OLMAK DEMEK DEĞİLDİR"

Bülent Arınç, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sırasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de adaylığını koyacağı yönündeki tartışmaları değerlendirdi.

"Abdullah Bey'e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül'ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim. Muhalif olmak demek hain olmak demek değildir" diyen Arınç, şunları kaydetti:

"AFFEDİLİR BİR HATADIR"

"Tam bir barışma ve kucaklaşma dönemindeyiz. Bu büyük bir hata olurdu. Bunu baştan reddetmesi lazımdı. 'Bana neticeyi bildirin' demesi bir ihanet değildir. Bu hatadır, ama affedilir bir hataydı. Ben de çok hakaret gördüm, ama ben dik durdum, cevabını verdim. O cevap vermedi. O hep affetti. Keşke zamanında sesini yükseltseydi baştan itibaren çok daha iyi olabilirdi. Siyasetçi yanlış yapabilir."

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Bülent Arınç Abdullah Gül ak parti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şu bir gerçek ve genel kabuldür. 2007 öncesi ve sonrası Ak Parti aynı Ak Parti değil.Toplumun bakışı da aynı değil.Adını koyma gereği duyulmadan aradaki değişimlerin tümü yanlıştır.Politikalar,şişirilip öne sürülen kişiler,Milletvekilleri,Belediye Başkanları vs.hiçbiri halkın ilkgün kabulündeki Ak Partiyi temsil etmiyor.Dış politikada ki tutarsızlıklar,söylemler,içerideki kaynamalar,çekişmeler kabul edilemez boyutlara vardı.Halbu ki Ak Parti ilk gün çıkışıyla halkın refahına,toplumsal barışa,uluslararası barış oyunculuğuna soyunup büyük devleti oynasaydı,lideriyle,ülkesiyle nerelerde olurduk..
adam 17-25 ten sonra cemaatçi olduğunu kabul ediyor ama halen dışarda. damadı 17-25 ten sonra erdoğana kafa tuttu halen cezaevinden çıkarıldı. oğlu vekil yapıldı. fetö ile mücadele edilmediğinin en büyük göstergesi.
sayın arınç parti içi muhaliflik dava içindir gül pari dışı yabancı güçlerin akp yi parçalama teşebbüsüne liderlik etmek istedi işte bu hayinliktir.rabbim korudu bizi.
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