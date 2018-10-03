Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!

Bülent Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programına konuk oldu. "Şu an emekliyim. Kapım çalınıyor. Ofisime bugün itibariyle söyleyeyim dostlarımız geliyor. 45-50 yıldır milletin önündeyiz" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"Bazı dertlerini anlatıyorlar. 'Sensiz bu siyaset olmaz' diyorlar. Bunu söylemeyin diyorum. Aktif siyasette yokuz. Partimizi seviyoruz. Partiyi kendi ellerimizle büyüttük. Aktif siyaset beklentisi içerisinde değilim. Özlemiyorum. Siyaset bir hedef işi. Beklediğimiz, hedefe koyduğumuz her şeye kavuştuk."

Arınç, "Çok güzel şeyler yaptık. Bugün bir duraklama dönemine girdiysek bu bir devletin hayatında mümkün olan bir şeydir. Sorunlar artmıştır. Bu kadrolar tekrar elini uzatır doğruda birleşir" diye konuştu.

"MUHALİF OLMAK HAİN OLMAK DEMEK DEĞİLDİR"



Bülent Arınç, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sırasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de adaylığını koyacağı yönündeki tartışmaları değerlendirdi.

"Abdullah Bey'e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül'ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim. Muhalif olmak demek hain olmak demek değildir" diyen Arınç, şunları kaydetti: