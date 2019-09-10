Bülent Arınç'tan Ahmet Türk yorumu: Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç da Habertürk TV'de katıldığı Manşet programında, kayyum atamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinde karara dair muhakkak sağlam gerekçelerin olduğunu belirten Bülent Arınç, buna karşın Ahmet Türk ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

"ÜLKEDE BARIŞ OLMASINI İSTEYEN BİR İNSANDIR"

Arınç, programda şu ifadeleri kullandı: "Ahmet Türk'ün terörle şiddetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kandil'le HDP'yle var mıdır? Vardır, mecburiyetten. Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Çünkü çözüm süreci içerisinde de kendisiyle irtibatımız oldu." ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bülent Arınç'ın açıklamaları gündem yaratırken, sosyal medyada 'bülent arınç' etiketi Trend Topic oldu.

MHP'Lİ İSİMDEN SERT AÇIKLAMA: ARINÇ ERDOĞAN'A SAVAŞ AÇMIŞTIR

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, olay yaratan açıklamalara tepki göstererek Arınç'ı PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmakla suçladı.