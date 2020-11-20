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Bülent Arınç'tan Berat Albayrak açıklaması

20.11.2020 00:37 | Son Güncelleme:
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Bülent Arınç'tan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası açıklamalarda bulundu. Arınç, "Albayrak’ın görevini bırakmasına dahil olmadım" ifadelerini kullandı.

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Bülent Arınç, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili iddialara cevap verdi.

Arınç ''İki iddiada külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti Milletvekili ayrılır’ demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda isim zikretmedik" açıklamasını yaptı.

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Yeni ekonomi yönetimini ve mevcut durumu yorumlayan Arınç, ''Ekonomide sıkıntı yok diyemem ama krize dönüşmemiştir. Bu da bizim avantajımıza. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ı da iyi tanırım, çok faydalı olacaklarını düşünüyorum" yorumunu yaptı.


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