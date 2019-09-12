Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın HDP’li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu.” demişti.

“SANA YAZIK OLUR”

Bülent Arınç, kendisine gelen tepkilere Show Haber'de cevap verdi. AK Partili Turan'a çok sert yüklenen Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

“Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur. Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Bende bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin.”

“KAMUOYUNA İLAN ETSİNLER”

“Ahmet Türk’ü ben yıllardan beri tanıyorum. Kandil’le HDP ile ilişkisi olduğunu ama terör ve şiddete karşı olduğunu ifade ettim. Görevden alınmıştır. Alabilir. İdari bir tedbirdir. Eğer Teftiş Kurulu’nun bir raporu varsa savcılıkların açmış olduğu davalarda varsa bunları kamuoyuna ilan etsinler. Aynı zamanda da mahkeme kararıyla görevden almayı uygulasınlar. Yoksa aksi takdirde bazılarının algısı o noktaya gelir ki kurt kuzuyu yemeye niyetlenmiş, suyun başında da olsa suyumu bulandırdın diyor, diyebilirler.”