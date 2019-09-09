HABER

Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin yaptığı açıklamada "O savcıya sormak istiyorum. Niye 5 yıl beklendi? 5 yıl sonra bu davanın açılması bir zorlamadır. Geçmiş tweet'lere bakılırsa binlerce insanı bu işin altından kurtaramazsınız. Bu dava Kaftancıoğlu'nu bugünkünden 5 misli daha fazla büyütür" dedi.

Bülent Arınç, katıldığı canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını değerlendirdi. Canan Kaftancıoğlu’na açılan davayı yanlış bulduğunu belirten Arınç, bu davanın aradan 5 yıl geçtikten sonra açılmasının zorlama olduğunu söyledi.

İşte Arınç'ın o açıklamaları:

Niye 5 yıl geçtikten sonra bu yapılıyor? Savcılarımız hemen iddianame yoluna gitmemeli. Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweetleri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım. 5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır. Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eksi yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu.

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
CHP'li Öztrak: Çocukları dağa kaçıran PKK terör örgütünü lanetliyoruzCHP'li Öztrak: Çocukları dağa kaçıran PKK terör örgütünü lanetliyoruz
AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunulduAK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç Canan Kaftancıoğlu TBMM eski Başkanı Bülent Arınç

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İBB Meclis toplantısında gerginlik! AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin Yaşar Okuyan'a verdiği yanıt tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı olayında flaş gelişme!

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı olayında flaş gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.