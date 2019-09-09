Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Bülent Arınç, katıldığı canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını değerlendirdi. Canan Kaftancıoğlu’na açılan davayı yanlış bulduğunu belirten Arınç, bu davanın aradan 5 yıl geçtikten sonra açılmasının zorlama olduğunu söyledi.

İşte Arınç'ın o açıklamaları:

Niye 5 yıl geçtikten sonra bu yapılıyor? Savcılarımız hemen iddianame yoluna gitmemeli. Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweetleri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım. 5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır. Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eksi yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu.

