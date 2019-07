Yurtdışındaydım, Türkiye'ye gelir gelmez, montajlarla kurgulanmış bir iftira karşısında ayağımın tozuyla bir açıklama yaptım. Ama eksik olmayın televizyonunuzu, ekranlarınızı bana açtınız, size minnettarım. Yaptığım konuşmanın arkasındayım, çok açık konuşma. Eskiden 'tutanaklara yazılmış olan ne varsa bana aittir, tutanakların dışında birisi bir şey söylemişse de onun doğru olup olmadığına bakarım' demiştim. Sosyal medyada her habere, paylaşılana inanmış olsaydık birkaç gün evvel Trump ölmüş olacaktı, İran'la savaş başlayacaktı. Çok açık söylüyorum, o programda dedim ki, bu bizim irademizle kurulmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız millete ve devlete emeği olan kişileri davet ederek bunca tecrübeden istifade etmek istemiştir. Bu sadeci bir partiye ait olanlar değildi.

"BEN EMEKLİNİN ASGARİ ÜCRETLİNİN YÜZÜNE NASIL BAKARIM!"

Son toplantıda maaşına yüzde 40 zam yapan Bülent Arınç, bunu eleştirenlere edepsiz dedi. Yok böyle bir şey, Allah için yok böyle bir şey! Ben o zaman emeklinin, asgari ücretlinin yüzüne nasıl bakarım. Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor benim. Birisi gelip bana Hz. Ömer'e dedikleri gibi 'Seni ne dinler ne itaat ederiz, önce üzerindeki kumaşın hesabını ver' misali. Ben hesabını vermediğim işin altına girmem. Ama edebin kenarından geçmemiş insanlara bu kelime hafif kalıyor. Belaltı vuruşların tek sebebi, Bülent Arınç'ın bugün bulunduğu Yüksek İstişare Kurulu'dur. Binlerce insandan tebrik alıyoruz. İstişare kurulu adı üstünde kurullardan birisi olarak kuruldu. Biz burada Cumhurbaşkanımızın vereceği gündem maddeleri üzerine veya bizim hazırlayacağımız devleti, milleti, içimizi, dışımızı ilgilendiren konularda sorulduğu zaman düşüncelerimizi söyleyeceğiz.

"BİZ AK PARTİ'Yİ KURARKEN KOLLEKTİF AKIL DİYE YOLA ÇIKTIK"

MKYK toplantısını düşünün. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız. 50 kişiyiz. Şu kadar defterleri vardı. Bir konu hakkında herkesin düşüncelerini yazardı. Çok önemli bir şey. Bazen isyan ederdim, bazı arkadaşlarımın sözlerini uzatmasından, yeter artık derdim. Ama kendisi sonuna kadar dinlerdi. Artık bu kadar hassasiyet gösterilmediğini duyuyorum, bu hassasiyet kaybolursa işler çok iyi gitmez. Sayın Erdoğan'ın bu kadar zamanı yok, belki daha kısa kesiyor diye düşünebilirim. AK Parti'nin kuruluşunda da her konu enine boyuna istişar edilir, gerekirse oylama yapılır, ittifakla karar verilirdi. Sayın Erdoğan buna çok dikkat etti. Biz kollektif akıl diye yola çıkmıştık. Bu bizi her zaman başarıya götürdü. Adayların tespitinden, müzakere edilen konu üzerinde böyle olurdu. Can kulağıyla dinlerdim ki, kabineden sonra açıklamayı ben yapacağım çünkü.